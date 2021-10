El teólogo y filósofo brasileño Leonardo Boff remarcó las propuestas del papa Francisco para pensar un proyecto alternativo que "garantice el futuro" de la vida en el planeta, y consideró que "es un gran líder mundial que es escuchado", en el marco de una entrevista que dio en la primera jornada del festival Proyecto Ballena que tiene a la "tierra" como foco y se realiza hasta el domingo en el Centro Cultural Kirchner.

"Es, seguramente, el liderazgo más importante de la humanidad porque es el que ataca directamente el sistema, sin decir la palabra capitalismo para no irritar a los cristianos conservadores norteamericanos, pero lo ataca como un sistema asesino de vidas de la naturaleza, de vidas humanas, que no tiene misericordia, que no tiene corazón, que no ama la tierra, la casa común", consideró el referente de la Teología de la Liberación en diálogo con la historiadora Julia Rosemberg.

"El Papa Francisco lo dice muy claramente en Fratelli Tutti, no se trata de mejorar el sistema, tenemos que cambiar, tenemos que hacer una profunda conversión ecológica global", explicó Boff y aseguró que el pontífice plantea un nuevo modelo basado en una "sociedad de fraternidad, sin fronteras y de amistad social".

"El Papa lo propone como un sueño, incluso reconoce que puede ser algo ingenuo, pero tenemos que decirlo porque si no, no vamos a garantizar el futuro de la civilización", subrayó el ex sacerdote.

Además, recordó que una de las intervenciones "más significativas del Papa fue cuando en la reunión con movimientos sociales populares en Cochabamba dijo: no esperen nada de arriba porque viene siempre lo mismo o peor de lo mismo. Empiecen ustedes desde abajo, creando una agroecología, una democracia participativa con todos, trabajen la región y no la totalidad, porque es la región donde cada uno tiene el pie y puede realizar la sostenibilidad".

En la misma línea, Boff relató que la Teología de la Liberación, que nació en la década del 70 bajo la premisa "la opción por los pobres", en los años 90 atravesó una reformulación, incluyendo dentro de los sujetos postergados a la tierra y el ambiente.

Consultado sobre el concepto de libertad y las disputas por su significado desde sectores más radicalizados de la derecha a nivel global, el intelectual aclaró que "nosotros nunca hemos hecho una teología de la libertad, sino una teología de la liberación. Porque la libertad está cautiva y hay que liberarla. Y en eso nos ayudó mucho Paulo Freire. Una pedagogía del oprimido, no para el oprimido. Cómo el oprimido va creando los dinamismos junto con otros, porque siempre es colectivo".

Y continuó: "Es una sociedad libre cuando somos, yo diría en términos argentinos, peronistas justicialistas que ponen la justicia social en el centro. Entonces, de ahí se habla de una liberación y esos que utilizan la libertad es para ocultar esa dimensión de lucha por la libertad, que está cautiva por el sistema".

Por último, afirmó que "debemos colaborar todos los que estamos de la misma línea de la justicia social, del cambio de las relaciones, para que sean más fraternas y tiernas". (Télam)