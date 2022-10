La estructura narrativa de la primera novela de Julia Armfield propone un cambio de narrador de un capítulo a otro y, de esta manera, construye una suerte de diálogo que hace avanzar la historia con ritmo trepidante en una trama en la que las protagonistas apenas se dirigen la palabra, mientras sus pensamientos y recuerdos hablan sobre "el duelo" y sobre "fallar en la comunicación".

-T.: La estructura de la novela intercala la voz de Miri y la de Leah, como si el lector estuviera constantemente cambiándose los zapatos de una y de otra. ¿Por qué tomaste esta decisión narrativa?

-J.A.: Fue una de las primeras decisiones que tomé porque fue una de las formas más fáciles de lograr que la novela avanzara, porque no pasa demasiado y porque tampoco hay muchos cambios de escenario: o se está en el submarino o se está en la tierra. Es una experiencia de lectura que, sin este recurso, hubiera sido muy estática. Además, me permitía volver al pasado porque se necesita saber qué se perdió. Alternar la narración entre Leah y Miri también me permitió que se conociera más de cerca a los personajes. En los cuentos, se permite estar lejos de los personajes pero en una novela tenés que estar más cerca de ellos, porque hemos estado tanto tiempo sin preocuparnos de las personas.

T.: ¿Cómo entra en tensión el silencio y la comunicación en la pareja de esta novela?

-J.A.: Es definitivamente una novela sobre fallar en la comunicación. Por esta razón, era muy importante que la historia siempre estuviera narrada a partir de las dos protagonistas porque esto permite que ellas estén en diálogo la una con la otra, aunque en realidad no se estén hablando directamente.

-T. ¿De qué se tratan estos silencios en la pareja?

-J.A.: Es una novela sobre el duelo, entonces pensaba qué tan complejo es decir lo que querés decir cuando te anticipas a ese duelo. Especialmente desde el punto de vista de Miri, que le resulta muy molesto. Ella es muy egoísta pero también es una persona que siente mucho todo y encuentra muy difícil verbalizar eso que siente.

-T.: ¿Cómo describirías a Leah, la bióloga marina, en contraposición a Miri?

-J.A.: Ella es más lógica y más amable que Miri pero, al mismo tiempo, era importante ver su pasado en la novela, para poder comprender porqué es de la manera en que es en su presente. Era necesario entender sus emociones. (Télam)