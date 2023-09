Una libro que recupera las letras escritas por el novelista y ganador del Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro, para la cantante de jazz estadounidense Stacey Kent, se publicará en marzo de 2024 y plasmará la pasión por la música que el autor profesa desde su juventud.

"Me gané una reputación a lo largo de los años como escritor de historias, pero empecé escribiendo canciones", confesó Ishiguro sobre esta nueva iniciativa, también ganador del premio Booker y autor de ocho novelas, incluyendo "Nunca me abandones", "Los restos del día" y "Klara y el Sol".

"El verano en que cruzamos Europa bajo la lluvia: Letras para Stacey Kent" se llamará el libro y se publicará el 7 de marzo de 2024 por la editorial Faber e incluirá 16 canciones junto con ilustraciones especialmente encargadas por la artista italiana Bianca Bagnarelli y, además, un texto a modo de introducción de Ishiguro.

Kent e Ishiguro se conocieron en 2002 después de que el novelista eligiera una de las canciones de la cantante, "They Can't Take That Away from Me", como parte de un programa especial en su honor en la BBC. Hasta aquel momento, Kent había leído dos de las novelas de Ishiguro y se consideraba una gran admiradora, así que le escribió una nota de agradecimiento por haber elegido la canción. Así nació un intercambio que dio paso a una amistad y llevó a Ishiguro a escribir la letra del álbum de Kent, nominado al Grammy en 2007, "Breakfast on the Morning Tram".

Durante todos estos años, Ishiguro continuó escribiendo letras para Kent y por eso el libro incluye canciones escritas desde 2007. El director editorial de Faber, Angus Cargill, dijo que se trata de "una colección de letras que explora muchos de sus temas característicos como la memoria, el amor, los viajes, las cualidades visuales e inquietantes de la música y ofrece nuevos conocimientos sobre la escritura y la colaboración artística a través de la introducción íntima de Ishiguro y las ilustraciones de Bagnarelli".

Cuando era joven, Ishiguro se pensaba a sí mismo como un cantautor, pero mientras estudiaba escritura creativa en la Universidad de East Anglia entendió que tenía que elegir entre escribir novelas o canciones y, finalmente, se decidió por la literatura.

Ishiguro nació en Nagasaki, Japón, en 1954 y se trasladó a Gran Bretaña a los cinco años. Sus obras de ficción le han valido numerosos galardones internacionales.

Sus libros se han traducido a más de cincuenta idiomas y "The Remains of the Day" y "Never Let Me Go" -ambas convertidas en películas- han vendido más de dos millones de ejemplares cada una solo en lengua inglesa. (Télam)