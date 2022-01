La estrella de música pop Robbie Williams subastará tres obras de Banksy de su colección personal en una venta que tendrá lugar el 2 de marzo próximo en la casa Sotheby's en Londres.

Las obras que saldrán a la venta serán "Kissing Coppers", "Vandalized Oils" y "Girl with Ballon", todas adquiridas directamente del estudio del artista callejero inmediatamente después de su creación, según informó el diario catalán La Vanguardia.

Es la primera vez que el excantante de Take That vende algo de su propia colección personal, aunque se sabe que es amante del arte y tiene en su propiedad tres cuadros del grafitero anónimo de Bristol, valorados en 10 millones de libras esterlinas, lo que equivale a poco más de 13 millones de dólares.

"Me encanta el arte de Banksy. Es icónico e impactante. Y me hace reír. Son algunos de sus mejores cuadros y me encanta lo ligados que están a las piezas de calle", dijo el cantante británico en un comunicado en el que anunció la subasta.

La casa de subastas explicó que Williams ha vivido con estas obras en su casa de Los Ángeles durante varios años, pero que estos no son los únicos Banksy que posee.

Por otra parte, será la primera vez que pase por debajo del martillo la emblemática obra de Banksy, "Kissing coppers", también conocida como "Policías besándose" que apareció por primera vez en la pared del pub The Prince Albert en Brighton en 2004.

En tanto, "Vandalized Oils" muestra a helicópteros militares armados que sobrevuelan un sereno paisaje pastoral, mientras que "Girl with Balloon", la niña del globo rojo, es una de las creaciones más icónicas del graffitero anónimo,

El trío de pinturas comenzó una gira mundial el 22 de enero, que arrancó en Nueva York para seguir rumbo luego a Hong Kong y finalmente recalar en Londres, donde saldrán a la venta el 2 de marzo. (Télam)