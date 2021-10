El músico, poeta y pintor español Joaquín Sabina donó al Instituto Cervantes la colección completa de la revista literaria argentina "Sur", de gran impacto cultural hasta la década del 70, fundada por Victoria Ocampo hace 90 años y en la que escribieron figuras relevantes como Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Federico García Lorca, Eduardo Mallea, Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Gabriel García Márquez.

Escritora, traductora y mecenas argentina, Victoria Ocampo dio nacimiento a esta publicación nacida en el verano de 1931, que resultó un enlace con la intelectualidad y el pensamiento entre Argentina con Hispanoamérica, Europa y Estados Unidos y tuvo un impacto determinante en la cultura mundial entre las décadas de 1930 y 1970.

“La revista Sur fue protagonista de todo lo que sucedió no solo en Argentina sino también en Latinoamérica, incluidos los exiliados españoles”, dijo Sabina, luego de depositar la colección en la caja de seguridad número 1.237 de la cámara acorazada de la sede del Instituto Cervantes.

La colección con los 371 números, publicados entre 1931 y 1992, estaba en perfecto estado, y fue guardada junto a la caja en la que los Les Luthiers hicieron su aporte y debajo de la que custodia el legado de Manuel de Falla.

"He escrito un libro, he tenido dos hijas y en Rota trasplanté un olivo, no me falta nada y estoy moderadamente en paz conmigo mismo teniendo en cuenta que la gente de mi generación pensábamos que no íbamos a ser nunca adultos porque los adultos eran siempre unos hijos de puta, así que he llegado a los 72 años y aún no me considero un hijo de puta, y con eso me basta", expresó Sabina tras guardar en la cámara acorazada del Instituto Cervantes su legado.

"Me siento en mi casa y así se sienten todos los hablantes, los cantantes de esta lengua hermosa que es el español o el castellano, ese idioma considera que esta es su casa", apuntó Sabina.

El artista donó también otros objetos personales como su sombrero bombín, un libro de sonetos de su autoría, cuatro dibujos de cuatro gallos de pelea; un dibujo de una pareja asturiana; y una colección de fotos con sus amigos, entre los que se encuentran Mario Vargas Llosa o Luis García Montero, consignó la agencia Europa Press.

Del acto, que tuvo lugar ayer, participaron el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que se sorprendió de que el músico coleccionara objetos.

“El coleccionista es un aliado natural de una sociedad que preserva y que conserva funciones de una gran relevancia en las que todas las instituciones democráticas debemos estar implicadas”, consideró Batet.

Luego, Sabina conversó con los escritores Benjamín Prado y Nativel Preciado, y aseguró que no ofrecerá conciertos mientras el público tenga que estar con barbijo debido a la pandemia.

"No pienso volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarilla o no pueda levantarse o no pueda fumar o tomar una copa. Y creo que eso no será, sobre todo en Latinoamérica que está peor que aquí, hasta dentro de un año y medio, por lo menos", afirmó. (Télam)