Con la expectativa de encontrar historias que hablen del amor en todas sus expresiones, desde lo prohibido y platónico a lo transexual o intelectual, el Museo del libro y de la lengua junto con el Ministerio de Cultura de la Nación lanzaron el Premio Nacional de Cuentos de Amor "Silvina Ocampo. Amé dieciocho veces, pero recuerdo sólo tres", que elegirá tres historias de amor inéditas.

Según las bases del concurso, se podrá postular un cuento que no haya sido previamente publicado, de temática amorosa, de entre 1.500 palabras y 8.000 palabras, en español, en las lenguas de los pueblos originarios con una traducción al castellano o en braille.

Habrá un primer premio de 100.000 pesos y dos segundos premios de 50.000. Además, el jurado seleccionará algunos de los cuentos presentados para una antología que se publicará en un libro de la editorial de la Biblioteca Nacional.

El jurado -integrado por la escritora Gabriela Cabezón Cámara, la cronista y escritora chilena Cynthia Rimsky y el escritor, docente e investigador Cristian Wachi Molina- tendrá en cuenta los textos presentados hasta el 27 de agosto.

Tras completar un formulario en https://www.bn.gov.ar/form-concurso, los autores deberán adjuntar el texto. Quienes quieran hacer consultas sobre los detalles de la inscripción, pueden escribir a cuentosdeamor@bn.gob.ar . Los organizadores advirtieron que el jurado valorará "la calidad literaria, el aporte de la obra al panorama literario nacional y la pertinencia de la obra en relación al marco de la convocatoria".

"No es verdad que haya desaparecido el amor romántico: sólo ha pasado a la clandestinidad y desde ahí habla hasta por los codos", sostiene la escritora y directora del Museo del libro y de la lengua, María Moreno, en un texto en el que invita a participar del concurso.

Después, hace una defensa del amor como fuerza narrativa e invita a los autores a abordar el tema con apertura, a correr los límites de lo previsible: "El amor puede nacer en una letrina, en medio de una orgía, por wasap o en la cola del hisopado. Del miriñaque al barbijo, del velo a la sunga, en una celda estrecha o con distancia de protocolo, el corazón disparado sigue adelante más allá de la historia. El amor no siempre es más fuerte pero no para de contar. Y lo que cuenta no es privilegio de escritores y artistas: tode enamorade es capaz de adornar su lengua hasta volverla bella, imparable y desatada".

La directora del Museo del libro y de la Lengua cierra el texto con una invitación: "Contanos tu cuento de amor. Hétero, torta, trans, platónico, animal, imposible, infernal, prohibido o superficial, zonzo o intelectual. Todos valen. Y encima hay premios".

