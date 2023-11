La inscripción para participar de una nueva edición de la Residencia de Escritores Malba, que este año seleccionará cinco autores extranjeros para que durante cinco semanas trabajen en Buenos Aires en un proyecto propio dentro de la escena cultural local, está abierta hasta el 8 de diciembre.

Desde el año 2018, la Residencia de Escritores Malba (REM) está dirigida a escritores extranjeros que quieran ampliar su desarrollo artístico y profesional, viviendo cinco semanas en la Ciudad de Buenos Aires. Las estancias se realizan durante los meses de abril (beca brasileña), mayo, julio (beca española), septiembre (beca chilena) y noviembre 2024.

El comité honorario a cargo de la selección de los autores está integrado por John M. Coetzee (Premio Nobel de Literatura, Sudáfrica); María Soledad Costantini (Directora de Malba Literatura, Argentina) y Margo Glantz (Premio Sor Juana Inés de la Cruz, México).

La Residencia organizará tres actividades públicas destinadas a difundir la obra del autor invitado, como parte de su agenda en la ciudad. Junto con el sello Ampersand se preveerá una lectura en la nueva sede de la editorial inspirada en la colección Lector&s. La permanencia volverá a desarrollarse en un antiguo edificio de la calle Paraguay, en el barrio de Palermo.

MIRÁ TAMBIÉN Activistas medioambientales atacan a martillazos a la La Venus del espejo, de Velázquez

La posibilidad de que uno de los cinco seleccionados sea de nacionalidad española surge del objetivo común de la Residencia de Escritores Malba y de Acción Cultural Española (AC/E) de favorecer la internacionalización de los creadores de España y Argentina, y construir puentes de colaboración con autores, editores y gestores de ambos países. En 2024, por primera vez un convenio con la Embajada de Chile en Argentina permitirá también la participación de escritores chilenos en una beca exclusiva para autores de esa nacionalidad.

En los cinco años que lleva en marcha la iniciativa ya participaron autores como Fiona Sze-Lorrain (Singapur, 1980) y Mercedes Cebrián (Madrid, 1971); en 2019 Luisa Geisler (Canoas, 1991), Javier Montes (Madrid, 1976) y Daniel Saldaña París (Ciudad de México, 1984); en 2022, Carolina Sanín (Bogotá,1973), Tehila Hakimi (Tel Aviv, 1982) y Juan Vico (Badalona, 1975) y en 2023, Fernanda Melchor (Veracruz, 1982), Andréa del Fuego (San Pablo, 1975), Elena Medel (Córdoba, 1985) y Renata Salecl (Slovenj Gradec, 1962).

La REM propone una experiencia urbana que permite el contacto con diversas manifestaciones culturales de la ciudad y es una plataforma que promueve redes de colaboración artística. La REM se constituye como un foro de diálogo y creación literaria. No sólo a través de la presencia de escritores y especialistas de prestigio residiendo en el país, sino también por medio de un programa de actividades y eventos que se desarrollan anualmente y que tienen a la Residencia como el principal gestor y promotor de redes de trabajo.

Para inscribirse es necesario cumplir tres requisitos: tener al menos tres libros publicados de cualquier género -novela, cuento, poesía, literatura infantojuvenil o no-ficción literaria-, no tener la ciudadanía argentina ni ser residente en el país y en caso de no ser hispanohablante, es deseable (pero no es una condición excluyente) que alguna de las obras del autor esté traducidas al español.

MIRÁ TAMBIÉN El mundo del arte tendrá su propia comedia en 2024 protagonizada por Oscar Martínez: Bellas Artes

La convocatoria se encuentra abierta hasta el 8 de diciembre en la página de la REM: https://rem.malba.org.ar/

(Télam)