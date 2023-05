(Por Mercedes Ezguiaga) En el marco del Día Internacional de los Museos, ya se puede recorrer on line la Colección Malba en Google Arts & Culture, una alianza que permitió la digitalización de 150 obras del acervo del museo argentino -incluidas piezas de Antonio Berni, Tarsila do Amara, Frida Kahlo o Emilio Pettoruti-, en imágenes de altísima resolución que permiten ver detalles imperceptibles a simple vista, y que se sumarán a la galería on line del gigante tecnológico, junto al patrimonio de 3.000 museos de 80 países del mundo, desde las galerías Uffizi de Italia hasta el MoMA de Nueva York.

La presentación oficial se realizó en las oficinas de Google Argentina, en Puerto Madero, donde adelantaron a un reducido grupo de periodistas cómo se verán a partir de ahora las obras de arte más destacadas del Malba en la plataforma: con una altísima resolución que permitirá apreciar detalles a veces imperceptibles a la vista de highlights como "Autorretrato con chango y loro" de Frida Kahlo o "Manifestación" de Antonio Berni, entre otras, ahora accesibles desde cualquier parte del mundo.

Desde 2022, Google Arts & Culture viene trabajando junto al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) en la digitalización de más de 150 obras de arte pertenecientes a la Colección Malba y a la colección particular de su fundador, Eduardo F. Costantini, con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura latinoamericana desde cualquier lugar del mundo.

La labor se realizó mediante Art Camera, una cámara robótica -similar a las lentes que se utilizan en las canchas de fútbol- que viajó especialmente desde California, Estados Unidos, hasta el museo de la avenida Figueroa Alcorta, mientras que cinco expertos de Argentina fueron entrenados en su uso -vía Italia- para completar la tarea.

La misma cámara que ha viajado por numerosos museos del mundo fue hecha a medida para crear imágenes de gigapíxeles -es decir, que cada imagen digital se compone de más de mil millones de píxeles: un sistema robótico dirige la cámara automáticamente para captar cada detalle, tomando cientos de primeros planos de alta resolución de la pintura. Una vez que se captura cada detalle, el software toma miles de primeros planos y, como un rompecabezas, une las piezas en una sola imagen. Luego, las imágenes vuelven a viajar y se reconstruyen, se editan, en lo que sería la nube de Google.

El resultado de la labor, que se presenta a partir de hoy, en el marco del Día Internacional de los Museos, incluye 180 imágenes, quince historias, más de 150 obras capturadas con la Art Camera y cuatro recorridos a través de pocket galleries, ya que Malba ha sumado al recorrido algunas fotografías y esculturas que no tenía sentido someter al proceso de captura.

"Poner a disposición del público general, de especialistas e investigadores nuestro acervo con imágenes de alta calidad servirá para profundizar y diversificar las lecturas sobre las obras, los artistas y sus contextos. Nos entusiasma pensar que se abre la posibilidad de facilitar el acceso a obras que no siempre están exhibidas públicamente, potenciar los programas educativos e incluso planificar de forma colaborativa proyectos de exposición con otros museos del mundo", explicó María Amalia García, curadora en Jefe del museo que exhibe actualmente un 15 por ciento de su colección.

En una primera visita a la plataforma, es posible apreciar que están allí, magnificadas para la vista del visitante, obras como "Diego y yo" de Frida, "La canción del pueblo" de Emilio Pettoruti, "Abaporu" de Tarsila do Amaral, "El hueso" de Miguel Covarrubias, "Rompecabezas" de Jorge de la Vega, "San Danza" de Xul Solar, "La siesta y su sueño" de Antonio Berni o "Exclusión" de Pablo Suárez, resultado de una digitalización que tomó cinco meses y que comenzó en noviembre pasado con "Vallombrosa" del artista argentino Emilio Pettoruti, la primera elegida para retratar mediante millones de píxeles. Aquella obra de 1916 de Pettoruti, un óleo sobre tela de 50,5 por 40 centímetros requirió de 206 fotografías en un proceso que llevó 14 minutos y 26 segundos, pero más de dos horas del calibrado perfecto de la cámara.

La obra más grande de la Colección Malba que se retrató fue "Manifestación" (1934) de Antonio Berni, una mega pieza de 1,80 por 2 metros, de la que se tomaron 866 fotografías en un proceso que duró alrededor de una hora.

"Se eligieron las obras que son más representativas del espíritu de la colección pero que además tenían cierta complejidad para que tenga sentido ampliarlas, las piezas que tienen mayores recursos, las que tienen mayor poder de detalle", contó durante la presentación Fernando Bruno, coordinador de Proyectos Digitales del museo.

Algunos de las obras que más tiempo llevaron en el proceso de digitalización fueron "Sin titulo" de Jorge De la Vega y "Cabalgata" de Juan Carlos Distéfano, mientras que otras, si eran muy pequeñas no podían ser digitalizadas por las características de la cámara: por caso, "Diego y yo" de Frida Kahlo, "estaba al límite pero por suerte se pudo digitalizar", contó Soledad Alvarez Campos, coordinadora de Comunicación del Malba, sobre la obra actualmente en exhibición que mide 30 por 22 centímetros.

La exposición de Malba en Google Arts & Culture cuenta en total con más de 180 imágenes organizadas en distintas experiencias inmersivas, como obras en realidad aumentada para dispositivos móviles y recorridos por galerías virtuales, además de 15 "historias", como se denomina a los subgrupos de obras, especialmente creadas para conocer los detalles y el detrás de escena de distintas piezas, junto con el análisis e interpretaciones del equipo curatorial y de comunicación del museo.

Junto con la presentación, se dio a conocer la herramienta "Pocket Gallery", por la cual los museos pueden crear sus propias exposiciones temáticas virtuales, "incluso aquellas que no sería posible montar en la vida real", contó Sabrina Valls, responsable de comunicación de Google Arts & Culture en Argentina.

Así, el Malba adoptó la herramienta creando cuatro galerías exclusivas entre las que se destacan "Antonio Berni" y "Un recorrido por las obras maestras latinoamericanas", que reúne en un solo lugar obras de algunos de los artistas más destacados de la región: se pueden recorrer las salas como si se estuviera adentro, hacer zoom sobre las obras y acceder a la descripción de cada una de ellas.

La primera galería cuenta con 10 obras de Antonio Berni y recorre la producción del artista por sus distintos períodos: el ciclo surrealista, el Nuevo Realismo y el americanismo, entre otros, mientras que algunas piezas destacadas de esta galería son "Manifestación", "La Gran Tentación" y "Chelsea Hotel".

La segunda, presenta una muestra representativa de las obras de la Colección Malba y algunas pertenecientes a la colección privada de Eduardo F. Costantini, fundador del museo, donde destacan "Retrato de Ramón Gómez de la Serna" de Diego Rivera, "Autorretrato" de Alice Rahon, "Los desastres del misticismo" de Roberto Matta y "Série Envolvimento" de Wanda Pimentel.

Las web pocket galleries forman parte de una iniciativa global de Google Arts & Culture en el marco del Día Internacional de los Museos, donde más de 50 instituciones culturales del mundo, entre ellas el Malba -la única por Argentina-, pudieron generar recorridos virtuales en 3D para presentar colecciones especiales.

"Con esta acción en conjunto con Google, Malba sigue apostando a su crecimiento de forma virtual con el objetivo de ampliar el impacto del museo más allá de sus límites físicos y ofrecer nuevos acercamientos a una de las colecciones centrales del arte latinoamericano moderno y contemporáneo en el mundo. Las diferentes herramientas de Google nos brindan la oportunidad de generar contenidos innovadores para inspirar nuevas miradas desde América Latina", destacó Guadalupe Requena, directora institucional de Malba.

En 2011, Arts and Culture vio la luz como "un pequeño proyecto" que reunía 17 museos de nueve países que comenzaron a compartir sus obras on line, uno de ellos por ejemplo era la Galería de los Uffizi, ubicada en la ciudad italiana de Florencia. El proyecto hoy reúne 3.000 instituciones de 80 países y abarca más de 6 millones de imágenes y 9.000 exposiciones digitales.

Se puede acceder a la imágenes ingresando a artsandculture.google.com/partner/malba o https://artsandculture.google.com/partner/malba (Télam)