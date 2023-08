"El ultraje de los dioses. (El crimen de la pobreza y la belleza espantada)", libro póstumo del periodista, poeta y escritor Vicente Zito Lema fallecido el 4 de diciembre pasado, será presentado el próximo jueves en Rosario.

Se trata de uno de los tres textos en los que Zito Lema trabajó hasta el final de su prolífica vida creativa, cuando falleció a sus 83 años.

La presentación se realizará el jueves a las 20 en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, en San Martín 1080 de Rosario, con asistencia de la actriz y docente María Caila; y de la escritora Natalia Bericat, colaboradora de Zito Lema, y quien trabajó en la preparación de su edición final.

Presentado como un ensayo poético que pone en diálogo la pobreza y la belleza, "El ultraje de los dioses" contó también con el trabajo de Regine Bergmeijer, la compañera de vida del escritor, psicólogo y abogado.

"Este libro existe gracias a Regine. Me inspiró, me alentó, me socorrió cuando más lo necesitaba. Lo pensamos, lo discutimos, lo organizamos juntos. Pasó en limpio con infinita paciencia mis manuscritos. Diagramó con amoroso cuidado cada página, creó con belleza el arte del libro. En muchas de mis palabras anida su palabra. La poesía, también está en sus días", escribió Zito Lema cuando entregó el manuscrito del texto a la editorial Sudestada para su publicación.

En cuanto a la obra que será presentada ahora en Rosario, Bericat indica que "Vicente Zito Lema nos deja -en cada página- una sentencia. Lo justo y necesario. La sonoridad de los versos se mete en la piel para despertar del letargo: un círculo eterno donde en la repetición y en la pregunta centellean las definiciones de lo que tenemos enfrente y no podemos ver".

Dramaturgo, abogado, periodista, poeta, docente, hincha de Racing y fundador de dos universidades populares: hombre de múltiples oficios terrestres, Zito Lema fue discípulo de Enrique Pichón-Rivière, creador de la psicología social e impulsor del psicoanálisis en América Latina, con quien armó la primera cátedra de estudio de los mecanismos de creación artística en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Fue también defensor de algunas de las víctimas de la Masacre de Trelew, fundador de la Universidad de la Madres de Plaza de Mayo e integrante de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) junto a Julio Cortázar y David Viñas.

Además fue artífice de revistas culturales como Liberación -donde colaboró junto a Julio Cortázar y Rodolfo Walsh-, Nuevo Hombre, y la mítica Crisis, en la que participó junto con Eduardo Galeano, Haroldo Conti y Federico Vogelius.

El dramaturgo poeta y periodista plasmó una obra multifacética, con decenas de publicaciones en el campo de la poesía, el teatro y la filosofía, con especial anclaje en el periodismo, en donde a partir de la década de los 60 participó de numerosos proyectos que dejaron huellas en la cultura popular.

Falleció el pasado 4 de diciembre los 83 años en su casa del barrio porteño de Flores. (Télam)