Una famosa obra en formato pequeño del año 2002 del grafitero anónimo Banksy, "Love is in the air", conocida en español como "El lanzador de flores", saldrá a subasta en la casa Christie's de Londres, el próximo 14 de octubre, con una base de 550.000 dólares, informó la rematadora.

Será en el marco de la subasta bautizada "Arte contemporáneo y de posguerra" que estará enfocada en el arte moderno británico e irlandés, y que tendrá como lote central a la obra del provocador y misterioso artista británico oriundo de Bristol.

La pieza "Love is in the Air" (2002), valuada entre 500.000 y 700.000 libras -según el comunicado de prensa- saldrá a la venta junto a obras de artistas reconocidos como Josef Albers, Jean-Michel Basquiat, Tracey Emin y Yayoi Kusama.

La pieza líder de la venta, realizada por Banksy, que ahora buscará nuevo dueño, pertenece a una importante colección de arte contemporáneo reunida por Jacqueline y Mark Le Jeune y sus descendientes.

MIRÁ TAMBIÉN Seleccionan 252 artistas para el Premio Salón Nacional de Artes Visuales

Realizada por primera vez en un muro en la frontera entre Israel y Palestina, "Love is in the air", también conocida como "El lanzador de flores", es posiblemente una de las obras más conocidas de Banksy, en la que el artista retrata a un manifestante en una protesta callejera cuya cara queda oculta por un pañuelo: aunque parece que está lanzando una molotov, lo que tiene en sus manos es un ramo de flores.

La subasta incluye otra obra de Banksy, "Laugh Now", del año 2000, estimada entre 444.000 dólares y 666.000 dólares; un "Homenaje al cuadrado: ósmosis" de Josef Albers, de 1959; y una calabaza "Pumpkin ABC" (2003) de la japonesa Kusama.

Además ofrecerán 23 obras donadas por artistas contemporáneos consagrados y emergentes, a beneficio de la Fundación de Estambul para la Cultura y las Artes (İKSV), por su 50 aniversario. (Télam)