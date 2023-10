Con el fin de celebrar trabajos de no ficción basados en investigaciones y que hayan contribuido al entendimiento de diversas culturas del mundo, el galardón internacional de Literatura al Entendimiento Cultural Global 2023, organizado por la Academia Británica, dará a conocer mañana al ganador o ganadora resultante de los cinco finalistas que llegaron a esta instancia decisiva, entre los que se encuentra la escritora española Irene Vallejo con la traducción al inglés de su inesperado best-seller "El Infinito en un junco".

El premio está dotado de 25.000 libras (29.169 euros), mientras que cada uno de los finalistas obtendrá 1.000 libras (1.166 euros). Los cinco seleccionados para esta undécima edición surgieron de una lista de casi 200 aspirantes.

La ganadora del año pasado fue la escritora chilena Alia Trabucco Zerán con su obra "Las homicidas", en la que narra los crímenes de cuatro mujeres chilenas durante el siglo XX. En esta oportunidad, las obras nominadas se caracterizan por abordar asuntos globalmente significativos, desde a invención de los libros y las bibliotecas en la antigüedad o el temprano uso de la fotografía para documentar conflictos coloniales hasta la Revolución cultural china, la historia de la emancipación global y los orígenes del imperio en India.

¿Cómo los libros dieron forma al mundo antiguo?¿Qué rol tienen en la modernidad? "El infinito en un junco", publicado en español por la editorial Penguin Random House, recorre 30 siglos de la historia del libro para responder estas preguntas. La historiadora y filóloga española Irene Vallejo ofrece en esta obra un estudio panorámico de lo que sucede dentro de un lector cuando toma un volumen y se embarca en una experiencia que podría cambiar su vida.

El ensayo se convirtió en un éxito de ventas a nivel internacional que cuenta no solo la historia de los libros sino también su correlato: la lectura. El presidente del jurado, Charles Tripp, miembro de la Academia Británica, dijo que esta nueva edición ha atraído "números récord de candidatos de las Ciencias Sociales y las Humanidades".

Además, agregó: "Nos impresionó en gran manera la calidad excepcional de la escritura de los aspirantes de este año y la capacidad de los autores para encontrar nuevos y extraordinarios descubrimientos y hallar nuevas perspectivas y percepciones".

Además de la obra de Vallejo, las otras cinco novelas que optarán al reconocimiento son "Red Memory: Living, Remembering and Forgetting China's Cultural Revolution", de la periodista Tania Branigan (Faber & Faber), que durante años se desempeñó como corresponsal en China para el diario británico The Guardian.

También es aspirante "Courting India: England, Mughal India and the Origins of Empire", de la profesora universitaria de Literatura y Cultura Moderna en la Universidad de Oxford Nandini Das (Bloomsbury Publishing).

Otro de los nominados es "The Violence of Colonial Photography", del profesor de Historia Moderna en la Universidad de París Daniel Foliard (Manchester University Press), publicado en francés.

Los otros nominaods son "Black Ghost of Empire: The Long Death of Slavery and the Failure of Emancipation", de Kris Manjapra (Allen Lane / Penguin Books) y "Ritual: How Seemingly Senseless Acts Make Life Worth Living", del antropólogo Dimitris Xygalatas (Profile Books).

