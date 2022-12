El historietista Bastien Vivès, figura central del cómic francés, iba a ser homenajeado en el Festival de Angulema, el más importante del sector, pero esa iniciativa está en suspenso porque fue acusado de promover el incesto y la pornografía infantil protagonizando discusiones con insultos incluidos en las redes sociales, informó la agencia de noticias AFP.

"He recibido muchas amenazas de muerte a través de las redes", aseguró Vivès en entrevista reciente con el diario Le Parisien y destacó: "No me importa volver a repetirlo. No, no soy pedófilo, y no, no es mi fantasma".

Vivès tiene 38 años y su trayectoria incluye obras abiertamente sexuales o pornográficas y otras que abordan temas sociales o familiares con tono satírico.

"El gusto del cloro", por ejemplo, recibió el premio Revelación en Angulema en 2009, y "Una hermana" (2017), sobre el despertar sexual de un chico de 13 años con una joven de 17, fue adaptada al cine ("Falcon Lake").

Otras obras son más crudas, como "La Décharge mentale" y "Petit Paul" (2018), que muestran abiertamente relaciones sexuales entre menores y adultos.

"Por muy obscena y provocadora que pueda ser considerada, esta obra de ficción no tiene en absoluto la intención de desdramatizar, favorecer o legitimar el abuso de menores, de ningúna manera", había explicado en 2018 su editorial, Glénat.

El Festival de Angulema preveía a finales de enero inaugurar una exposición sobre Vivès, que ahora también podría ser cancelada.

Mientras tanto la militante feminista francesa Caroline de Haas expresó en su cuenta de Twitter: "Me importa un rábano que este tipo tenga derecho a hacer sus cómics asquerosos (no estoy a favor de prohibirlos). Pero cabe preguntarse si el principal festival de cómics está obligado a darle cancha".

