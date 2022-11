(Por Mercedes Ezquiaga). Las invasiones inglesas, el cruce de los Andes o la muerte de Güemes son algunos de los acontecimientos más destacados de la historia argentina recreados a través de imágenes escenificadas por el fotógrafo Gonzalo Lauda, quien dedica su serie "Batallas" a momentos épicos de la Independencia, una tarea titánica que incluye movilizar al ejército argentino actual a locaciones especiales para conseguir la toma ideal.

Esta impresionante serie de imágenes -que resultó finalista del Latin America Professional Award, categoría del certamen Sony World Photography Awards y que se vio hasta hace pocos días en la galería porteña ArtexArte- propone un acercamiento a un mundo aguerrido e independentista, una historia que fue contada primero a través de pinturas de la época y hoy, desde la punzante mirada de Lauda.

Tal vez su trabajo se inscriba en la línea de artistas del estilo de Cándido López, soldado voluntario en la guerra contra el Paraguay, herido por una granada en Curupaytí, donde pierde la mano derecha. Al no poder continuar luchando, Cándido es trasladado a Buenos Aires, donde comienza a educar su mano izquierda para volver a pintar esos impresionantes recuerdos de la guerra de la triple alianza, que hoy se exhiben en el Museo de Bellas Artes y en el Museo Histórico Nacional. Sus descriptivas pinturas, sus representaciones visuales de la guerra, son realizadas muchas veces años después, en base a sus vivencias, sus bosquejos previos, su memoria emotiva.

Lauda, quien viene del mundo publicitario, recrea en sus fotografías hitos de la historia de la Independencia Argentina: relatos visuales de aquello que mayormente conocimos por los libros. Para eso, debe movilizar al ejército argentino actual a locaciones especiales, grandes producciones donde el movimiento, la luz y la atmósfera juegan un papel clave en cada obra.

"Lo que estoy haciendo con las imágenes es realzar nuestra parte histórica, que no quede olvidada. No hay mucho registro de pinturas de la época, y a mí me gusta lo épico y me gusta Argentina, pero no contada desde el dato duro que no te llega, que no te dice nada. Que digamos algo más de esa historia, y que sea atractivo, emotivo, que te alcance", cuenta Gonzalo Lauda en una entrevista con Télam.

Hay movimiento y dramatismo, además de una gran producción, en "Invasiones Inglesas", la imagen que representa la lucha por la independencia en la Segunda Invasión inglesa de 1807, en la que las tropas británicas, luego de tomar Montevideo, fueron rechazadas cuando intentaron ocupar Buenos Aires. Se trata de una toma directa, inspirada en una pintura de época colonial, y solamente el fogonazo y el fondo se realizaron mediante la técnica de 3D.

"Todas las fotografías son realizadas con soldados de verdad, conseguí que el ejército me preste los uniformes, todas las imágenes hechas con soldados de los mismos regimientos que combatieron en la independencia. La única vez que utilicé extras fue para representar las invasiones inglesas, que el enemigo lo interpretaron actores", detalla el fotógrafo.

En marzo pasado, Lauda presentó la muestra itinerante "Sentir la Patria. Malvinas 40 años", una serie en la que recreó en ese preciso territorio los eventos más importantes de aquella época en la que las tropas locales tuvieron que enfrentar durante 74 días a Inglaterra. La serie abarca nueve obras de 1,50 x 1, de las cuales siete representan diferentes escenas de la Guerra de Malvinas y dos que dan cuenta de la particular geografía de las islas.

El libro homónimo saldrá publicado a finales de este mes y Lauda acaba de recibir el diploma de personalidad destacada de la cultura de la Legislatura porteña, donde se exhibe por estos días la serie "Sentir la patria", hasta el 8 de noviembre. Ambas series -la de Malvinas y la de Batallas- no solo se conectan por el hecho de representar momentos históricos.

"En 2015 viajé a Malvinas para realizar esa serie y conocí a un general retirado que estaba en el aeropuerto, tuve la suerte de que fuera un tipo muy conectado dentro del ejército y él me abrió la puerta, me presentó, llamé, de a poquito me fueron conociendo y fui armando lo que necesitaba para esta serie de Batallas: los uniformes de los granaderos, de los patricios", detalla durante la charla.

Así comenzaron las producciones para realizar las imágenes en la antigua tierra de combate, Salta, Comodoro Rivadavia, La Pampa y diferentes sitios donde hubo batallas significativas para la Argentina. En la provincia de Salta, por ejemplo, Lauda "retrató" a los Infernales, que fueron un ejército de gauchos de esa provincia, que al mando de Martín Miguel de Güemes tuvieron un papel destacado en las guerras de independencia hispanoamericana.

Luego, dio vida a los "Artilleros en las trincheras de la Guerra del Brasil", el conflicto armado entre las Provincias Unidas del Río de la Plata -que recientemente se habían independizado de España- y el Imperio del Brasil, que a su vez también se había independizado de Portugal. La obra toma como inspiración una pintura del artista español Augusto Ferrer Dalmau.

"Me gustan los pintores del romanticismo", asegura Lauda al ser consultado por la impronta, la imaginería, que vuelca en sus fotografías. Algunas de las tomas de batallas son recreadas de pinturas de época, pero muchas otras -la mayoría- son escenificaciones que imagina en su cabeza de hechos históricos, narrados con las palabras, con la oralidad.

"Es una recreación, es un imaginario, todo sale de mi cabeza excepto dos o tres que copié de cuadros, es una interpretación para traer la historia", relata.

En Salta, un día al amanecer, Lauda realizó "La muerte de Güemes", para la que tomó como referencia una pintura que se encuentra en el Museo de Salta ("Muerte a la sombra de un Cebil"). Para lograrla, contó con el regimiento local que debió cabalgar desde las 2 de la mañana para llegar a realizar la toma en las primeras horas del día.

No responde a una imagen específica, pero sin dudas, la fotografía de "El cruce de los Andes" se interpreta enseguida, ni bien posar la mirada sobre ella. El día de la toma resultó ser el más frío del año, diecisiete grados bajo cero, recuerda el fotógrafo sobre la foto que fue hecha en Uspallata, Mendoza, en la cordillera que limita con Chile. Los soldados que posaron salieron a las 3 de la madrugada, a caballo y en mula, y tuvieron tres largas horas de cabalgata durante la noche. La foto pudo ser sacada cuando salió el sol a primera hora de la mañana, y es una recreación de muchas imágenes icónicas, tan pregnantes en nuestra historia popular.

"San Martín cruzó los Andes por seis lugares diferentes al mismo tiempo y se encontró del otro lado con todo el ejército, son cosas que no se saben o no se recuerdan y eso me gustaría transmitir, el poder contar la historia de una manera distinta", detalla Lauda.

En otro de sus trabajos, titulado "La fragua del Plumerillo", el fotógrafo propone una imagen que recrea de modo imaginario la fragua del campamento donde se realizó la fabricación de armas que llevaron al ejército de los andes a la gloria en las batallas. Allí, se ve mirando a cámara al Fray Luis Beltrán, sacerdote sanjuanino, apasionado de la revolución y protagonista fundamental del triunfo. "Esa fue la primera empresa argentina, la primera industria argentina, la primera vez que se fabricó algo en la Argentina, que eran armas", añade Lauda, convencido de que la historia siempre puede ser narrada de otro modo.

La serie de "Batallas", la más flamante creación de este fotógrafo de extensa carrera, incluye también lo ocurrido en Chacabuco en 1817, para lo que debió trasladar a cien soldados, con camiones del ejército, hasta Tupungato, provincia de Mendoza, para recrear visualmente la acción de soldados en combate, los gritos de ataque y la bandera flameante que narra una batalla crucial del Ejército de los Andes liderado por José de San Martín. (Télam)