(Por Claudia Lorenzón) Con una apertura a cargo de la poeta Diana Bellessi, el Festival Poesía Ya! tendrá lugar desde el próximo jueves y hasta el domingo en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde se presentará una producción poética de nuevas voces de la Argentina a través de obras audiovisuales, talleres de lectura, escritura en formato virtual y presencial, feria de editores, y encuentros magistrales a cargo de Fernando Noy, Fabiana Cantilo, María del Carmen Colombo y Mónica Sifrim.

El encuentro buscará dar cuenta de la producción poética que se desarrolla en el país a través de actividades que partieron de la convocatoria abierta y federal que se lanzó en noviembre pasado desde el Centro Cultural Kirchner.

Este cronograma fue organizado en torno a lo que Diana Bellessi llama "la pequeña voz del mundo", como define a la poesía. "Siempre me sorprende el accidente, lo inesperado, o me sorprende el lirismo puro, inocente de una mañana de invierno o una noche de verano... una sabe cuándo lee poesía y cuándo lee sólo un artefacto. La Argentina está llena de buenos poetas", apunta en diálogo con Télam la poeta, quien este año viajará a Londres para presentar la antología "Amar a una mujer" ("To love a woman"), obra traducida por Leonardo Boix y editada por el Arts Council England, que ganó el English Pen Award en 2021.

"La traducción es siempre algo extraño, los honores son para el traductor más que para el poeta traducido. Y sin embargo, algo siempre emociona ahí, aún para mí que pienso los poemas son unos sonidos que pretenden abordar algún sentido, y eso es casi imposible en la traducción. Nada me emociona tanto como leer en castellano en mi propio pago", admite la poeta, que también estará a cargo de la presentación de "Poesía que suena''.

"Todo el festival está programado a partir de les ganadores de las cinco categorías de la convocatoria que se hizo desde el Ministerio de Cultura: Poesía en voz alta (poetas de todo el país que participaron enviando 3 poemas y una breve bio) , Novisimes (poetas menores de 25 años) Videopoemas (experiencias audiovisuales de video y poesía), Talleres de escritura y lectura y Talleres para infancia", explica por su parte la directora artística del festival, Gabriela Borrelli.

"La novedad es que se trata de un festival casi íntegramente programado a través de convocatorias. Esta iniciativa nos entusiasma y nos hace pensar en otras formas de circulación de lo poético", sostiene la escritora, quien considera que "tanto las estéticas como los estilos y temáticas de la poesía actual son muy variados, desde más líricas pasando por literatura del yo hasta poemas históricos, con pocos casos de experimentaciones lingüísticas".

En diálogo con la feria de editores y fanzine -que se realizará en la explanada del CCK- otra actividad fundamental es el Foro Azurduy, un escenario al aire libre, cuyo nombre viene de la cercanía del monumento dedicado a la heroína de la independencia del Alto Perú y emplazado al frente del CCK. Allí tendrán lugar debates y charlas como "Cuanto más zines, más fan", "Poesía y niñeces, ¿Existe una poesía para niñes"? y "Novela gráfica, otra forma de decir poemas".

El aniversario de Juana Bignozzi también será otro eje del festival: Borrelli anticipa que consistirá en "una performance de lectura que dirige Mariana Chaud", quien junto a Katia Szechtman presenta "Jamás pensé que leería este poema en público", una performance que intenta trasladar el espacio íntimo de lectura de los poemas de la autora de "Novísimos" a una instancia compartida.

Otro de los ejes pasará por los Encuentros Magistrales que unen reflexiones sobre la poesía y lecturas, de los que participarán, a las 19, en distintas jornadas, María del Carmen Colombo, Mónica Sifrim, Reynaldo Jiménez, Alan Ojeda, Alberto Muñoz, y las ganadoras de la primera edición del Premio Storni: Silvia Mellado, Daniela Aguinsky y María Belén Zavallo, así como Fernando Noy junto a Fabiana Cantilo, en la exhibición de videopoemas.

"Nuestra charla va a estar imbuida de diversos asuntos que derivan siempre en un hecho poético, no solo impreso sino en la propia existencia. Pienso que Fabi (por Cantilo) en sí es un poema encarnado y ahora, como avisa el título de su primer libro, 'Desvío' (Sudestada), ha concretado una maniobra fascinante, al imprimirlos acompañados por música sublime, con dibujos que realiza desde siempre" sostiene Noy en diálogo con Télam.

"Todo en ella es poesía, sin ninguna duda, y en nuestro coloquio el domingo 13 eso va a quedar en evidencia. Con Fabi vivimos en perpetuo estado poético", agrega el poeta, performer, actor y cantante, autor de "Hebra incompleta" y "Piedra en flor", entre otras obras.

La iniciativa "Poesía que suena", presente en esta edición del Festival, es una variante de "Literatura que suena", un proyecto que llevan adelante Esteban Castromán e Iván Moiseff, "donde una banda o un solista se hacía, no de un texto, sino de una obra, de un autor, y componían una canción. No necesariamente era ponerle música a una letra sino captar en el formato canción un clima literario", explica Borrelli.

En base a esa idea, propusieron "hacer lo mismo pero con poesía. No son poemas musicalizados en su mayoría, sino, por ejemplo, se intercalan dos poemas: uno de Maria Elena Walsh con otro de Glauce Baldovin; Alfonso Barbieri se ocupará de Osvaldo Lamborghini, Isol de Irene Gruss, Sofia Viola y Francisco Garamona compartirán canciones inspiradas en Storni y Juan L. Ortiz respectivamente. Teresa Parodi va a compartir una canción inspirada en Cortázar. Estos diálogos nos interesan, forman parte del corazón del festival que es el ánimo lector, las diferentes formas en las que leemos", indica Borrelli.

El Salón de los Escudos alojará la Muestra Federal Novísimes, donde se podrá conocer la obra de promesas emergentes en fotografía y poesía dentro de un contexto federal.

Por otro lado, el noveno piso será sede del evento de lanzamiento de la segunda edición del Premio Storni y La Cúpula del CCK alojará el encuentro con el Laburatorio Trans de Poesía -desarrollado a lo largo del año- y también las Jam de Escritura, donde se fusionan escritura, ilustración y música en un encuentro con la improvisación como única regla.

Para Bellessi "abrir el Festival de Poesía en el CCK es una celebración en muchos sentidos: hacerlo en un lugar que homenajea a Néstor Kirchner, en medio de una audiencia de poetas, con otros y otras poetas de todo el país y de todas las edades, con organizadores afables atentos a todas tus necesidades y bajo un gobierno que intenta ser popular y atento a los más necesitados. A eso se suma el amor de la gente en las redes y en el teléfono. Me emociona mucho esta lectura", dice.

En el marco del Festival se lanzará también la segunda edición del Premio Nacional de Poesía Storni a un libro inédito, distinción que contó, en su primera edición, con la participación de 2600 libros postulados. El jurado este año está integrado por Elena Annibali, Susana Villalba y Mario Ortiz.

"El año pasado recibimos libros de poesía, y obtuvimos tres ganadoras con tres libros muy diferentes, tres estéticas muy marcadas y diferentes tradiciones literarias. Esa amplitud la otorgó en gran parte la cantidad de libros recibidos y el trabajo excepcional del pre-jurado y el jurado. Además de las tres ganadores se destacaron cuatro menciones, también con estéticas diferentes y poetas con recorridos lejanos. Todo premio es una arbitrariedad y es solo una forma de encender la maquinaria de los proyectos: corrección, edición, lectura", explica Borrelli.

En la explanada del Centro Cultural Kirchner -ubicado en Sarmiento 151- podrá visitarse también la Feria Editorial y Fanzinera con editoriales especializadas en poesía, fanzines autogestivos y novela gráfica e historieta, que se encuentran por fuera de los circuitos masivos de difusión.

El Festival, cuya apertura será el jueves 10, a las 20, en el Auditorio Nacional, tendrá como cierre un concierto basado en clásicos románticos en espera del Día de los Enamorados. Los interesados en asistir podrán obtener más datos de la actividad en www.cck.gob.ar, y podrán ingresar sin reserva de entradas, excepto para las actividades en el Auditorio Nacional.

(Télam)