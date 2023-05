La película con escenas eróticas que Michel Houellebecq protagonizó junto a una mujer y cuyo estreno pretendió impedir a través de un amparo judicial, podrá ser vista antes de su presentación pública por el escritor, que paralelamente publicará el 24 de mayo un relato de sus desencuentros con un colectivo neerlandés que lo contrató para protagonizar ese film.

Houellebecq sigue haciendo ruido, ahora fuera de la la literatura. Al controvertido abordaje en su obra y en declaraciones públicas de cuestiones sensibles como la raza blanca, la población musulmana o el terrorismo, se sumó en los últimos tiempos la disputa con el cineasta Stefan Ruitenbeek por la difusión de imágenes de la película "Kirac 27", en la que se lo ve sin camisa y besando a una mujer joven en la cama.

El director forma parte precisamente de Kirac, abreviatura de Keeping It Real Art Critics, una agrupación que lleva desde 2016 haciendo películas en las que critica el mundo del arte, y a menudo sus proyectos han dado lugar a controversias en Países Bajos.

En noviembre de 2022, el colectivo y el escritor habían firmado un contrato para hacer una película pornográfica. Hasta ahí las versiones confluyen, lo que los hace diferir es el resultado del rodaje realizado en París y Ámsterdam, ya que para el realizador todo salió correctamente, mientras que Houellebecq acusa al director de haberlo expuesto cuando no quería ser reconocible.

El autor de "Las partículas elementales" había recurrido a la justicia de Países Bajos para detener la emisión de la obra pero no obtuvo lo que quería, aunque ahora en una apelación ante la Corte de Ámsterdam logró que se le muestre la cinta: si después de verla el escritor francés tiene objeciones y el cineasta no quiere ajustarla, la causa puede volver al tribunal.

"Siento rabia, y me apetece hacer daño a quien me persigue, pero no puede ser. Y siento vergüenza, no solo por pudor, sino porque me han tomado el pelo", había dicho el escritor francés en una entrevista concedida hace algunas semanas al periódico El País.

No conforme con la posibilidad de ver anticipadamente el material cinematográfico, el autor de "Serotonina" anunció que publicará el 24 de mayo un relato de sus desacuerdos con el cineasta y el resto de los integrantes del colectivo de artistas.

El libro, un texto de 112 páginas que saldrá por Ediciones Flammarion, se titulará "Algunos meses en mi vida, de octubre de 2022 a marzo de 2023", según el editor. "Por primera vez en mi vida me sentí tratado, absolutamente, como el sujeto de un documental animal; es difícil para mí olvidar este momento", explica Houellebecq en la contratapa.

El narrador perdió varias demandas en Países Bajos y en Francia contra la productora, con la que firmó un contrato aceptando las condiciones del papel que interpreta en la película. Según los productores, “sabía muy bien en lo que se estaba metiendo cuando accedió a participar en una producción con escenas de sexo”.

En su descargo, Houellebecq había argumentado que se encontraba “deprimido” cuando decidió formar parte de la película, que había bebido "varias copas" antes de firmar el contrato y que no era consciente del compromiso que adquirió, pero el juez neerlandés no respaldó su demanda ni sus argumentos para exigir la prohibición de la emisión de esta película que contiene escenas eróticas.

Sin embargo, dio parcialmente la razón al narrador en su preocupación por ser retratado de forma reconocible, cuando el acuerdo entre el escritor y el cineasta establece que su rostro y sus genitales nunca se muestren al mismo tiempo. El contrato establecía que en las escenas sexuales aparecerían los rasgos diluidos, generando la idea de que las escenas de sexo podrían haber sido hechas por un doble, para que el espectador no sepa quién está realmente detrás.

Kirac debe mostrar la película a Houellebecq al menos cuatro semanas antes de su fecha de estreno, y, aunque no necesariamente tiene que implementar sus objeciones, el escritor tiene la oportunidad de iniciar una nueva demanda. Si el colectivo ignora el fallo, deberá pagar 25.000 euros. (Télam)