El escritor de Sri Lanka Shehan Karunatilaka ganó el prestigioso Booker Prize británico por su novela "The Seven Moons of Maali Almeida", una sátira que transcurre en la guerra civil que sacudió a su país desde 1983 hasta 2009.

El jurado reconoció "la amplitud y la habilidad, la audacia, el atrevimiento y la hilaridad" del autor de 47 años, que recibió el galardón por su segunda novela.

El protagonista de la novela es un fotoperiodista de guerra, apostador y homosexual que ha permanecido escondido y que tratará de descubrir quién lo ha matado.

La historia, narrada con humor negro, transcurre en un escenario en el que se producen una serie de asesinatos en la capital de Sri Lanka en los años 1990, después de la guerra civil.

Neil MacGregor, que encabezó el jurado, calificó a la obra de "novela negra de ultratumba" que "lleva al lector a un viaje en montaña rusa a través de la vida y la muerte".

La decisión de premiar esa obra fue unánime por parte del jurado, dijo MacGregor y añadió que todos los libros preseleccionados trataban "realmente de una cuestión, y es cuál es el sentido de una vida individual".

MacGregor, antiguo director de la Galería Nacional de Londres y del Museo Británico, agregó que el jurado leyó los 170 libros propuestos para el premio, y luego los redujo a 30, que volvieron a ser leídos antes de decidir los seis finales, leídos por tercera vez antes de la decisión final.

"Mi esperanza es que en un futuro no muy lejano Sri Lanka haya comprendido que estas ideas de corrupción, de acoso racial y de amiguismo no han funcionado y nunca funcionarán", manifestó el escritor.

"Espero que esté impreso dentro de 10 años... si lo está, espero que esté escrito en una Sri Lanka que aprenda de sus historias, y que esté en la sección de fantasía de la librería, junto a los dragones, los unicornios y no se confunda con el realismo o la sátira política", añadió.

Karunatilaka reveló que había "autocensurado" un par de relatos cortos después de que el autor Salman Rushdie fuera apuñalado en agosto, tras enfrentarse a años de amenazas de muerte por su novela "Los versos satánicos", que algunos musulmanes consideran blasfema.

"Estaba publicando una colección de relatos cortos cuando ocurrió este incidente, y creo que un par de ellos no son ofensivos para ninguna religión", dijo el escritor, según publica la BBC.

"Pero mi mujer me dijo: ¿no puedes hacer eso? Tienes dos niños pequeños. Esta historia no es tan buena. Déjala fuera", reveló el galardonado autor.

Añadió que "esto es algo que pende sobre todos nosotros si escribimos en el sur de Asia, especialmente si escribimos sobre política o religión".

Al recibir el premio, Karunatilaka agradeció a su editorial Sort of Books que publicara este libro "bizarro, difícil, extraño", consignó la agencia de noticias AFP.

Nacido en 1975, el escritor también trabajó como redactor publicitario, y sus canciones, guiones y relatos se publicaron en Rolling Stone, GQ y National Geographic.

El premio fue entregado en Londres por la reina consorte Camila, en una de sus principales apariciones públicas desde el ascenso al trono de su esposo, el rey Carlos III.

Durante la ceremonia de premiación, la cantante pop Dua Lipa, quien el mes pasado visitó la Argentina, pronunció un discurso en el que habló de su "pasión" por la lectura, calificándola como "una de las alegrías más profundas del mundo".

La cantante y compositora, que fue la artista más escuchada en el Reino Unido en 2020 y que recomienda los libros que le gustan en las redes sociales, dijo que había leído los seis libros preseleccionados y que le habían "encantado".

La ceremonia se celebró de manera presencial por primera vez desde 2019, tras dos ediciones que tuvieron lugar de manera remota por la pandemia del covid-19.

El galardón se otorga cada año a una obra que se traduce al inglés y se publica en el Reino Unido o Irlanda y busca fomentar más publicaciones y lecturas de ficción de calidad de todo el mundo y promover el trabajo de los traductores.

Shehan Karunatilaka es el segundo escritor de Sri Lanka en ganar el Booker Prize, después de Michael Ondaatje en 1992 por "El paciente inglés".

El certamen, que recompensa a las novelas escritas en inglés publicadas en el Reino Unido o Irlanda, entrega un premio de 50.000 libras (56.775 dólares). Entre los autores que obtuvieron el premio, figuran Salman Rushdie, Margaret Atwood, Hilary Mantel y el Nobel sudafricano J.M. Coetzee. (Télam)