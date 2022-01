El escritor y periodista chileno Cristian Alarcón se alzó hoy con el XXV Premio Alfaguara de Novela, con la obra "El tercer paraíso", reconocida por "su vigor narrativo y una estructura dual, ambientada en diversos parajes de Argentina y de Chile" según el jurado, y definida a su vez por el autor como una historia "surgida de la desesperación y la soledad", durante el anuncio del fallo que tuvo lugar este mediodía en videoconferencia con España.

De esta manera, "El tercer paraíso" se impuso a 899 manuscritos: 131 de Argentina, 87 de Colombia, 43 de Chile, 408 de España, 57 de Estados Unidos, 119 de México, 29 de Perú y 25 de Uruguay.

"Fue una obra enteramente escrita en pandemia, en un retiro que me vi obligado a hacer en el sur de Chile intentando sobrevivir a una de las cepas más´ temibles de la Covid," explicó Alarcón (La Unión, 1970), en conferencia a través de Zoom desde la Argentina, donde reside desde hace varios años y lleva adelante emprendimientos como el de la revista Anfibia, de la que fue fundador.

"Tuve el privilegio de poder frenar el vértigo de la tarea periodística, decidí entregarme a la fabricación de una historia familiar latinoamericana y esta experiencia suburbana elegida -agregó-. Me reencontré con mis ancestros y la profunda relación que muchas y muchos necesitamos con a naturaleza, a un resurgimiento de lo botánico y de la vida más allá de nuestras urgencias".

Desde comienzos de los 90 Alarcón se dedica al periodismo de investigación y a la escritura de crónicas, una tarea que desempeñó en los diarios Página/12, Clarín, Crítica de la Argentina y en las revistas TXT, Rolling Stone y Gatopardo. En sus libros "Cuando muera quiero que me toquen cumbia" y "Si me querés, quereme transa" cruza la literatura con la etnografía urbana convirtiendo relatos urgentes en novelas de no ficción. También es autor de "Un mar de castillos peronistas", donde reúne crónicas de viaje y perfiles de personajes disidentes y marginales.

El jurado del galardón 2022 estuvo liderado por el escritor español Fernando Aramburu (1959), autor de los libros de cuentos como "Los peces de la amargura, XI Premio Mario Vargas Llosa NH, IV Premio Dulce Chacón y Premio Real Academia Española 2008; y de novelas como "Los ojos vacíos", Premio Euskadi, "Años lentos", premios Tusquets Editores de Novela y de los Libreros de Madrid en 2012, o "Patria", premios Nacional de Narrativa, de la Crítica, Euskadi, Francisco Umbral, Dulce Chacón, Arzobispo Juan de San Clemente, Strega Europeo y Lampedusa, Atenas entre otros.

El tribunal se completa con la escritora y librera argentina Paula Vázquez (1984), directora de Asuntos Culturales de Cancillería; la editora mexicana Marisol Schulz Manaut (1957), directora de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara y Pilar Reyes (1972), editora con voz pero sin voto del selló Penguin Random House que contiene al sello Alfaguara.

Además de la escritora y periodista española Olga Merino (1965), autora de novelas como "La forastera", premios Pata Negra y Cubelles Noir 2021, y "Las normas son las normas", Premio Vargas Llosa NH 2006; y el escritor y cineasta también español Ray Loriga (1967), quien trabajó junto a Pedro Almodóvar y Carlos Saura y es autor de novelas como "Rendición", Premio Alfaguara de novela, libros de no ficción entre los que se encuentran "Sombrero y Mississippi" y de relatos como los reunidos en "Días extraños.

El Premio Alfaguara de Novela fue creado en 1965 con la intención de difundir la literatura en español. Su primera edición fue en 1965, un año después de la creación del sello que desde 2014 forma parte del grupo Penguin Random House. Se lo entregó hasta 1972 y tras 26 años de silenció resurgió, en 1998, para volver a ser convocado en forma anual con una dotación de 175 mil dólares.

El responsable de este relanzamiento fue el periodista y escritor Juan Cruz, director literario de Alfaguara entre 1992 y 1998. En esta última etapa, la distinción desempeñó, a través de sus 24 ediciones, un papel determinante en la difusión por todo el mundo de la literatura en lengua española: se han editado más de 2.700.000 ejemplares de las obras ganadoras en simultánea en España, Latinoamérica y Estados Unidos, como homenaje a una lengua común a más de 550 millones de lectores.

En toda su historia, el premio fue otorgado siete veces a autores argentinos y sólo una vez, en 2005, lo ganaron dos escritoras que escribieron en tándem: Graciela Montes y Ema Wolf, habían competido con "El turno del escriba". En 2019 lo ganó Patricio Pron por "Mañana tendremos otros nombres", en 2016 Eduardo Sacheri con 2016 "La noche de la Usina", en 2012 Leopoldo Brizuela con "Una misma noche", en 2009 Andrés Neuman con "El viajero del siglo", y en 2002 Tomás Eloy Martínez con "El vuelo de la reina". (Télam)