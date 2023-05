Una de las más inesperadas "presencias" en la gala del MET, el evento anual de lujo y moda realizado recientemente por el que desfilan las estrellas del momento a beneficio de uno de los más importantes museos de Estados Unidos, fue la del escritor Jorge Luis Borges (1899-1986), en la voz de la actriz estadounidense Glenn Close, quien recitó un fragmento del autor argentino para presentar su vestido de diseñador.

Cada año, las escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se engalanan para su noche más top, la gala de moda que hace alarde de una de las mayores concentraciones de poder estelar, con presencia de actrices, cantantes, modelos y toda clase de estrellas y figuras del entretenimiento, desde Penélope Cruz hasta Roger Federer, desde Dua Lipa hasta Pedro Pascal, Jennifer López o las Kardashian, y es allí, en ese improbable encuentro, que tuvo lugar la escritura, la obra, del argentino más universal.

"El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho, es un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego", son las palabras que eligió la actriz de "Atracción fatal" para presentar -en inglés, en una dramática interpretación- su vestido diseñado por la casa Erdem, aunque le faltó claro, recitar el final que reza "el mundo, desgraciadamente, es real; yo, desgraciada­mente, soy Borges".

Se trata de un fragmento de "Nueva recitación del tiempo", el ensayo del escritor argentino publicado primero en "Nueva refutación del tiempo" y recogido luego en su libro "Otras inquisiciones", una lectura espectral y realizada entre bambalinas por Close, que el propio diseñador de moda Erdem Moralioglu -uno de los favoritos de la aristocracia británica- compartió en sus redes sociales.

"Glenn Close entre bastidores en la Met Gala 2023", escribió el diseñador de origen turco y agregó: "entonando las inmortales palabras de Jorge Luis Borges", a lo que siguió contando en detalle acerca del vestido, a medida, de lentejuelas con bordado a mano de cristales y cuello y puños de algodón almidonado con capa de tafetán.

Cada año, la gala del MET, que incluye el desfile de cientos de estrellas por las escalinatas del museo situado en el Upper East Side de Nueva York, propone una celebración de la industria de la moda con el objeto de recaudar fondos para el Museo Metropolitano de Arte, y como antesala de una exposición dedica a la moda.

Este año, la figura homenajeada es el diseñador alemán Karl Lagerfeld (1933-2019), protagonista de la exposición "A Line of Beauty" (Una línea de belleza), que abrirá sus puertas al público a partir de mañana 5 de mayo y hasta el 16 de julio de 2023 para repasar sus 65 años de "extraordinaria carrera como diseñador de moda y visionario creativo".

La muestra -que ya recorrieron los famosos que asistieron, incluida Glenn Close- reúne 150 piezas de la producción de Lagerfeld desde 1950 hasta su última colección en 2019, incluidos sus diseños para casas como Balmain, Fendi o Chanel. (Télam)