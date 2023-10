El aclamado libro "El corazón del daño" de María Negroni, donde la autora desmenuza el vínculo con su madre durante la niñez, llegó a la escena teatral española de la mano de la actriz argentina Marilú Marini, en el Teatro Español de Madrid.

En esa obra autobiográfica, Negroni desmenuza los recuerdos de su niñez en la casa de su madre, una mujer severa y distante con la que convivió hasta que inicia sus estudios universitarios y con la que mantuvo una compleja relación, pero además indaga en la creación literaria, donde la autora encontró refugio e, incluso, un medio para exorcizar esa complicada convivencia.

En el traslado del libro al teatro, Marini se desdobla y por momentos es el alter ego de Negroni y otras, adquiere el rol de la madre. En un largo monólogo expone recuerdos de sus años como estudiante opositora a la dictadura argentina, de su huida a Estados Unidos y de su propia maternidad.

El relato va salpicado de citas de autores por los que Negroni siente afinidad: Borges, Clarice Lispector, Marguerite Duras, Pizarnik, Beckett, entre otros que le permiten reflexionar sobre el amor maternofilial, pero también sobre la literatura.

Con sutileza y elegancia, la ensayista, escritora, docente y traductora elabora una pieza literaria que escapa a encasillamientos y clasificaciones para abrir el lenguaje con fragmentos de una memoria que en algunas páginas pueden ser ensayos, en otras crónicas y en otras entradas de un diario.

Esa narradora que dice que su madre "siempre fue la dueña del lenguaje" también asegura que "la literatura es una forma elegante del rencor" y en la narración de ese vínculo toma fuerza una de las claves de lectura de este libro editado por Random House: la protagonista es una escriba que resignifica, discute y dialoga con el universo de esa madre.

La primera edición del libro salió en agosto de 2011 y para la reedición en 2021 agregó unas 30 entradas. Este trabajo se inició en el cuaderno-diccionario que escribió para el Buenos Aires Tour: "Una lista de 27 palabras, definidas brevemente, que formaban, o al menos eso me pareció entonces, una suerte de mapa de mis obsesiones más fieles", explicó Negroni a Télam.

La autora de obras como "Elegía Joseph Cornell", "Objeto Satie" y "Cartas extraordinarias" afirmó que no le interesa pensar en géneros a los que considera "inventos" editoriales, académicos, bibliotecarios para poder ubicar un libro en un estante y no en otro, cuando, en realidad, no hay otra cosa que lenguaje que vale (o no vale la pena), al margen de la forma que tome".

Directora de la Maestría en Escritura Creativa de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) y traductora de poetas como Elizabeth Bishop y Sylvia Plath, la escritora publicó en 2021 el libro "Film noir", dedicado al análisis de de títulos capitales del género y "Pequeño Mundo Ilustrado", una colección de ensayos que reedita 10 años después Caja Negra y ella define como "una invitación a espiar" su biblioteca literaria y emocional. (Télam)