Mauricio Kartun cultiva su jardín, como dice Borges que quería Voltaire. "Creo en un dios no antropomórfico -manifiesta a Télam-, pero que tiene una forma muy concreta que es la naturaleza. No me cabe ninguna duda de que es un estado de conciencia superior y lamento profundamente que la estemos destruyendo".

-Télam: ¿Qué le produce ser testigo y experimentar los ciclos de la tierra?

- Mauricio Kartun: Hace una semana apareció un pimpollo en un arbolito de una semilla de un árbol que me traje de México hace 15 años, parecido al ceibo. Salió una flor, tres veces por día salgo a verla. Es de un color rojo vibrante. Esperar 15 años para que salga una flor me pone en escala con el tiempo de la vida. Todo lo agitado y veloz es una especie de mentira contemporánea, el algoritmo es un truco de magia y de marketing. Uno cree que así la vida es fácil, pero es una fantasía.

-T: ¿Cuáles son sus tres aromas favoritos?

- MK: El jazmín, el café, y el pasto recién cortado. Y hay un sonido que me conmueve que es el ruido del viento entre las hojas de los álamos.

(Télam)