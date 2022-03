Los feminismos de la región señalaron en la literatura poéticas distintas a las que solía ofrecer el mercado editorial y abrieron la posibilidad de reimaginar desde otras perspectivas y cuerpos con un impacto que se replicó en el mercado y los medios de comunicación: las características de esa conmoción o el origen de ese hoy ingente interés piden ser pensadas por fuera de lógicas binarias, tal como sugiere la escritora ecuatoriana Fernanda Ampuero.

¿Es útil preguntarse qué tipo de conversaciones traen a nuestra región esas escritoras que ahora son un punto de interés para los grandes grupos editoriales, que ahora se exhiben en las vidrieras de las librerías, que ahora convocan en las ferias en mayor proporción que en toda la historia de las ferias? Tal vez esa perspectiva obture, desde la genealogía de la literaria seguramente encorseta, disipa, empaña el foco, tal vez sea tiempo de empezar a dejar evolucionar las preguntas.

"Lo que intento es escribir la mejor literatura que puedo, no defraudarme y no defraudar. La escritora no es el mercado editorial, obviamente, y escribe desde y para sus propias obsesiones. Ya es el trabajo del lector y la lectora encontrar esa perspectiva o ese tratamiento del cuerpo que sea diferente -postula Ampuero-. Yo intento hacer lo que pueda para que las y los lectores no olviden mis historias, porque sean hermosas dentro del horror, para crear algo nuevo con las palabras de siempre y que se vea por primera vez lo visto mil veces. Más allá de eso hay abismos en los que no me quiero meter".

"Estoy bastante cansada -dice- de que nos llamen boom o fenómeno porque no somos ni lo uno ni lo otro. Que te cause perplejidad que el cincuenta por ciento de la población haga algo, cualquier cosa, como la otra mitad está mal, muy mal, es hasta ridículo. Yo no soy una mujer que escribe sino una escritora. Hay una gran diferencia".

"Lo que sí creo que es favorable del 'boom de escritoras latinoamericanas', esa golosina falaz pero deliciosa para los taxonomistas del arte, es decir, los críticos y los periodistas culturales, es que por fin pueden agarrar la bandera de la moda y de lo cool para reivindicar la figura de, yo qué sé, Elena Garro, y avergonzarse de años y años de haberla menospreciado frente a su marido Octavio Paz -apunta-. Las vivas dan vida a las muertas". (Télam)