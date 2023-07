La Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes (FNA) exhibirá desde el 5 de agosto la muestra "Ruxan: joyas de nuestra tierra", que reúne obras de Lila Breyter, Sol Carilao, Matías Deyurka, Cristina Jara, Fabiola Lefiman, Gustavo Nawel y Daniela Vivanco y conjuga piezas de indumentaria, tejidos, alfarería, cerámica, arte lítico y orfebrería que representan el arte del pueblo mapuche.

Se trata de piezas que no necesitan mimetizarse con los objetos que acostumbramos a llamar arte, sino que nos interpelan para repensar todas las categorías desde una cosmovisión ancestral cuya conexión con lo esencial se ha vuelto urgente, explica el FNA en un comunicado de prensa en el que cuenta que estas mismas obras fueron exhibidas en el Museo Gregorio Álvarez de Neuquén.

La exposición forma parte de un programa que incluye actividades organizadas junto al Canadá Council for the Arts y la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), que no solo establecen un puente entre las culturas originarias del sur y el norte de América, sino que forman parte de una estrategia del FNA por estrechar vínculos con instituciones culturales de otros países como se hiciera en ocasión de la exhibición de obras de la colección MAPA (Museo de Artes Plásticas de Anapolis) de Brasil.

El curador Oscar Sarhan explica que, a través de elementos identitarios, las obras de esta muestra "contribuyen a conocer más el universo mapuche: las grandes reuniones, sus ceremonias y reflexiones, el respeto en las formas, el diálogo y los peumas (sueños) con quienes habitan este territorio desde tiempos prehispánicos".

En el marco de la muestra, se realizara la jornada "Palabras Madres", iniciativa que reúne una serie de paneles de debate sobre el reconocimiento y la defensa de las culturas indígenas, que tendrá lugar, con entrada libre, el lunes 31 de agosto desde las 16 en la Casa de la Cultura.

A su vez, el jueves 3 de agosto a las 17.30 se realizará el conversatorio "Formando trama" que abordará la experiencia de crear recorriendo el camino de la identidad ancestral originaria. Esta actividad se realizará en el contexto del Programa de Fomento a las Artesanías Argentinas que el FNA está organizando junto a la OEI. Entrada libre y gratuita, en el Espacio Cultural OEI (Paraguay 1514, CABA).

La muestra "Ruxan: joyas de nuestra tierra" se podrá visitar desde el 5 de agosto en la Casa de la Cultura (Rufino de Elizalde 2831).

(Télam)