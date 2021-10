La artista argentina Mirta Kupferminc junto a sus pares israelí Andi Arnovitz y estadounidense Lynne Avdenka inauguran el próximo 11 de noviembre la muestra "La casa está en el libro" en la galería Jerusalén Print Workshop, como parte de la Bienal de arte Contemporáneo de Jerusalén 2021.

Curada por Emily D. Bilski, la exposición reunirá libros de artista individuales de Arnovitz, Avdenka y Kupferminc, mientras que la pieza central del envío será un libro colaborativo creado durante el aislamiento por la pandemia, en el que emplearon un repertorio compartido de imágenes desarrolladas a través de la comunicación virtual.

El libro de artista resultante aborda experiencias colectivas de pérdida y aislamiento, y explora las nociones re-concebidas de espacio privado, público y global, refractadas a través de libros e inspiradas por el tema central de la bienal "Four Cubits"(Cuatro Codos), el concepto judío de espacio personal.

Por otra parte, las imágenes del libro sirvieron de base para una obra de videoarte, que se estrenará en la exposición.

MIRÁ TAMBIÉN La noche de los museos recuperará las calles con una noche de propuestas gratuitas outdoor

No es la primera vez que Kupferminc participa de esta bienal: en el año 2017, presentó una gran instalación de sitio específico titulada "Traduttore Traditore", y en el 2019 fue curadora de una exhibición de 18 artistas argentinos, bautizada "Confrontación-Conversación".

Esta artista y profesora galardonada es hija de padres inmigrantes que sobrevivieron a Auschwitz. Exilio y migración, identidad, derechos humanos y memoria, son los temas que recorren su obra. Desde 1977, ha tenido más de 100 exposiciones individuales, incluida la representación de Argentina en bienales internacionales.

Click to enlarge A fallback.

En tanto, Andi Arnovitz ha creado más de 25 libros de artistas diferentes que se encuentran en las colecciones permanentes de muchas instituciones de todo el mundo, incluida la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la Biblioteca Nacional de Israel y la Universidad de Yale.

Lynne Avadenka, por su parte, es una artista y grabadora estadounidense conocida por sus trabajos que exploran el texto y la imagen, la idea física y filosófica del libro y el misterio y la belleza del lenguaje visual. Sus obras se pueden encontrar en numerosas colecciones internacionales, incluida la Biblioteca Británica.

MIRÁ TAMBIÉN Viabilidad y compromiso, claves para la salvaguarda de las expresiones sociales patrimonializadas

"La Casa Está En El Libro" (The House is in the Book) permanecerá del 11 de noviembre al 30 de diciembre de 2021 en Jerusalem print Workshop, Israel. (Télam)