El martes a las 19 se realizará en la Alianza Francesa el tercer encuentro del ciclo "Juzgar y filmar los juicios por crímenes de lesa humanidad", un proyecto que se propone retomar la historia de los juicios filmados para pensar la conformación de ese archivo y su lugar en la construcción de la memoria desde cómo vivieron tres países diferentes como Chile, Francia y Argentina esas instancias judiciales.

Con las investigadoras chilenas María-Luisa Ortiz y Daniela Accatino y la periodista argentina Ximena Tordini, la cita del martes retomará lo sucedido en el país vecino, donde no hubo juicios orales relacionados con la dictadura pero se realizó uno en París a 14 acusados chilenos en el 2010 y fue considerado como el "juicio de la dictadura chilena" o "juicio Pinochet", a pesar de haberse realizado por jurisdicciones nacionales de otro país y de tratarse de un proceso en ausencia de imputados.

El primero de estos encuentros fue sobre el juicio al criminal nazi Adolf Eichman, el segundo fue sobre el proceso judicial a Klaus Barbie, el agente de las SS llamado "El carnicero de Lyon", que fue el primero filmado en Francia en 1985. En 1983, había sido arrestado y extraditado de Bolivia. También en 1985, fue filmado en Argentina el primer juicio a los responsables de la dictadura.

"Previamente, en ambos países, las cámaras estaban prohibidas en las audiencias. Únicamente los dibujantes judiciales estaban autorizados. En cuanto a los fotógrafos, sólo se les permitía sacar fotos al comienzo y al final de las audiencias. Esta regulación sigue vigente hoy en día en ambos países. El juicio a Barbie en Francia y el juicio a las juntas en Argentina sientan un precedente por este motivo. Sin embargo, el carácter de los hechos jugados y su vinculación con la historia de cada país son profundamente distintos", explica Dazord.

MIRÁ TAMBIÉN Maggie OFarrell: Lo que para un historiador es frustrante para un novelista es una oportunidad

Iniciados el 20 de abril, siempre en la Alianza Francesa, estos encuentros plantean para la museóloga francesa que "las historias de América Latina y Europa a lo largo del siglo XIX están estrechamente vinculadas y no es un ejercicio artificial tratar de acercar las experiencias. ¡Muy al contrario!" sin embargo aclara que no se deja de "sorprender por la cantidad le vínculos concretos que no dejan de aparecer".

"La escritora argentina Victoria Ocampo presenció audiencias en Nuremberg, invitada por el British Council y le dedicó una crónica que fue publicada en la revista Sur. Eso nos permitió cuestionar el papel de los escritores y de las crónicas en los juicios", grafica.

Y continúa: "En cuanto a Eichmann, como varios nazis, huyó de Europa después del fin de la guerra y residió bajo una falsa identidad en Argentina desde 1948 hasta 1961, primero en Tucumán, luego con su familia en Buenos Aires. Para ese encuentro hice un montaje de textos a partir de la novela del escritor argentino Ariel Magnus 'El desafortunado' -una ficción sobre los años de Eichmann en Argentina que salió en el 2020, y pedí a una artista visual, Florencia Levy, una filmación basada en el texto y a una actriz, Marcela de Grande, que leyera el montaje de textos mientras se proyectaban las imágenes".

Sobre el segundo encuentro, Dazord relata cómo la coyuntura lo atravesó ya que "estaba dedicado a Nazi Klaus Barbie que estuvo jefe de la Gestapo en Lyon en los 40 (juzgado en Lyon en 1987), a Paul Touvier, miembro de la milicia francesa en los 40 (juzgado en Versalles en 1994) y a Maurice Papon, un alto funcionario, prefecto de la Gironda (Burdeos) siempre en los 40 donde organizó la deportación de más de 1500 judíos. Papon estuvo en Argelia y en París durante la guerra de Argelia, organizó la represión sangrienta de una marcha pacifista de argelinos en París el 17 de octubre de 1961 que concluyó con la muerte de más de 200 de ellos y terminó como ministro a fines de los 70, inicios de los 80".

"En 1979 fue el primer ministro europeo a viajar a Argentina después del golpe del 1976 y encontrarse con miembros de la junta militar. En 9 de mayo de 2023, dos días antes de nuestro encuentro, el presidente Alberto Fernández presenció una ceremonia en la Casa Rosada donde se le canceló una condecoración que le había otorgado (el expresidente de facto Jorge Rafael) Videla a Papon en el marco de este viaje", explica Dazord.

Monica Zwaig, escritora y abogada en el Ministerio Público Fiscal, al momento de identificar qué la impactó en este tiempo de transcurrido el ciclo, cita "la cantidad de especialistas que hay para hablar del tema de filmación de juicios de lesa humanidad en Europa y ver que la experiencia argentina, en cuanto a la filmación de los juicios (y en cuanto a los juicios en sí también), merece ser mejor difundida y analizada. Encuentros como estos permiten también difundir la experiencia argentina en el extranjero, experiencia única en el mundo". (Télam)