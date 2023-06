Con foco en su transición de género, un proceso que dice haberlo llevado de la represión y la vergüenza a la autoaceptación, acaba de llegar a las librerías "Pageboy. Memorias", un libro en el que el actor trans Elliot Page, conocido por haber protagonizado "La joven vida de Juno" -en aquel momento con su antiguo nombre de Ellen Page-, recorre el miedo, la tensión y la incomodidad que sintió en la previa de su transformación, que sintetiza como "la sensación de que tu cuerpo te está traicionando".

Lograr una nominación al Oscar por la composición de un personaje supone un envión decisivo para la carrera de cualquier actor o actriz. Sin embargo, no lo fue en 2008 para Page, por entonces Ellen, a quien el reconocimiento por su rol de adolescente embarazada le generó incomodidad, la contrariedad que trae la exposición pública cuando hay una tensión irresuelta entre realidad y apariencia.

Según revela ahora en sus memorias, esta fama módica provocó desarreglos en el actor, a quien por entonces, según confesó, le resultaba insoportable estar frente a una cámara, una sensación que cambió ahora que ha replanteado su identidad.

Aunque sostiene que desde pequeño supo que era un niño, recién 12 años después de esa nominación al premio insignia de Hollywood, Page se asumió públicamente como un varón trans y dio a conocer al mundo que su nombre sería de ahora en adelante Elliot y no Ellen. Pese a los temores, el respaldo de la industria audiovisual fue numeroso y dio paso a un activismo ferviente por los derechos de los colectivos trans.

Primero lo actuó, después lo escribió

Como eco de aquella célebre formulación de Oscar Wilde que sostiene que "la vida imita al arte", Page experimentó primero su transición de género a través de la ficción, bastante antes de que decidiera narrar el proceso en un libro. Fue en la tercera temporada de la serie "The Umbrella Academy", donde su personaje de Vanya se transformó en Viktor.

En el ciclo de Netflix, basado en los cómics creados por Gerard Way, el cambio de nombre e identidad de género del personaje se resolvió con un par de escenas y sin generar sobresaltos en la trama del programa de ciencia ficción, mientras que en la vida real el proceso fue más controvertido, tal como da cuenta en el texto que en la Argentina publica el sello Urano.

"(La idea de) escribir un libro surgió varias veces a lo largo de los años, pero nunca se sintió bien y, francamente, no se sentía posible de hacer. Apenas podía quedarme quieto y mucho menos concentrarme el tiempo suficiente para completar tal tarea", escribió Page hace unas semanas en su cuenta de Instagram en la que reveló la portada del libro, donde se lo ve con un look que remeda el clásico imaginario estadounidense: musculosa blanca, cinturón negro, jeans y bíceps tatuados.

"Las personas trans se enfrentan a ataques cada vez mayores, desde la violencia física hasta la prohibición de la atención médica, y nuestra humanidad se ‘debate’ regularmente en los medios. El acto de escribir, leer y compartir la multitud de nuestras experiencias es un paso importante para hacer frente a quienes desean silenciarnos y dañarnos”, explica Elliot en el texto que acompaña a la imagen de sus memorias.

La fama puede ser una cárcel

En "Pageboy", el actor sugiere que la fama no lo liberó para explorar su identidad sino todo lo contrario: la aspiración de los estudios cinematográficos de convertirla en una joven estrella terminaron encorsetando su deseo y provocaron más sufrimiento. Page cuenta que creció en Nueva Escocia como hija de un matrimonio desavenido: un padre poco amoroso y una madre que esperaba contra toda esperanza tener una hija más proclive a la estampa de niña atildada que a los juegos rudos. "¿Puedo ser un niño?", le llegó a preguntar alguna vez a su madre, cuando tenía seis años.

Una parte de las memorias, contadas en flashbacks y flashforwards sin secuencia ordenada, se centran en el camino de Page para comprender quién era realmente, en un contexto de intimidación, trastornos alimentarios, acecho, acoso y agresión sexual.

Como detalla en este libro, la historia de su vida estuvo marcada por el miedo, la duda, los cambios de sentido, la culpa y la vergüenza, antes de que finalmente tomara el control de su propia narrativa.

Las polémicas que no faltan

Pese a que lleva sólo unos días en las bateas, el texto de Page ha levantado más de una polémica, en especial a partir del contenido del primer capítulo, donde además de contar que se dio cuenta de que estaba en el cuerpo equivocado durante su primera salida a un bar gay revela cómo otro actor abusó verbalmente de él al indicar que lo “follaría” para demostrar que no era gay.

“Sólo tienes miedo de los hombres. Voy a follarte para que te des cuenta de que no eres gay”, fueron las palabras que escuchó el canadiense en 2014, a poco de haber confesado que se identificaba como varón.

Page también revela que tuvo un vínculo pasional con la co-protagonista de "La joven vida de Juno", Olivia Thirlby. El actor de 36 años aseguró que tuvieron sexo “todo el tiempo” durante las grabaciones de la producción, y agregó que desde el primer momento en que vio a su colega quedó “desconcertado”.

“Thirlby, aunque teníamos la misma edad, parecía mucho mayor, capaz y centrada. Era sexualmente abierta, muy distante a lo que me encontraba yo en ese momento, pero la química era palpable. Eso me atrajo”, confiesa en el texto. “En ese momento nos empezamos a besar. Estaba encendido, sentía un deseo omnímodo por ella, me hacía desear de una forma que era nueva, esperanzadora. Era la primera vez que me abría”, escribió Page en su libro.

El joven no profundiza en cuestiones de masculinidad, o lo que significa ser varón, pero da vida al sentido visceral de la disforia de género, o al menos un tipo de disforia: la sensación de que tu cuerpo te está traicionando. "Es una sensación completamente extraña para aquellos que no la han experimentado: Imagina la cosa más incómoda y mortificante que podrías usar. Te retuerces en tu piel. Está apretado, quieres despegarlo de tu cuerpo, arrancarlo, pero no puedes. Cada día", rememora. (Télam)