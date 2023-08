Dos muestras que reúnen retratos y objetos del filósofo alemán Friedrich Nietzsche y de su hermana Elisabeth se exhiben en la ciudad alemana de Weimar con la finalidad de mostrar cómo se hizo el culto a la personalidad del pensador nihilista y dar a conocer el mobiliario que lo acompañó los últimos años de su vida.

"Nietzsche en privado. Una exposición imposible" se exhibe en el Neues Museum de la ciudad del centro de Alemania donde el nombre de la muestra responde a una serie de interrogantes que se plantearon los organizadores, al pensar en esta iniciativa en torno al valor que puede tener mostrar un vaso, una silla o una mesa que perteneció a alguien famoso.

En este caso, la muestra reúne la colección de muebles, fotos y espejos del filósofo alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900), que murió a los 55 años, y de su hermana, Elisabeth Förster-Nietzsche (1846-1935), a cargo de la curadora Sabine Walter.

"En tiempos de la República Democrática Alemana, leer a Nietzsche estaba totalmente prohibido porque se le consideraba un nazi. Entonces fue imposible mostrar sus muebles y objetos, y tras la reunificación tampoco encontramos una solución", explica Walter, quien seleccionó los objetos de la muestra junto a su colega Manuel Schwarz, en declaraciones al medio especializado británico The Art Newspaper.

"No queremos mostrarlos como un fetiche, afirma y agrega "cuando expones un objeto dentro de una vitrina se convierte en un fetiche, y no queríamos hacerlo porque, además, hoy en día en los museos no se exponen muebles y objetos cotidianos de esta manera. Hemos querido aplicar otro enfoque".

De esta manera, la cuarentena de objetos y obras de arte que forman la muestra, provenientes del Archivo Nietzsche, ubicado en la antigua residencia de los hermanos en Weimar, están expuestos en cajas como si estuvieran en tránsito entre dos museos. Y todos ellos están acompañados de textos para contar historias relacionadas con la vida de Nietzsche y en algunos casos su pensamiento.

En la muestra, Elisabeth Förster-Nietzsche, que fue una filonazi consagrada, se impone como protagonista de la exposición. Así pueden verse un armario y un ropero que Nietzsche había tenido en su domicilio de Basilea, la silla de ruedas que utilizó y su máscara mortuoria.

Estos muebles fueron relevantes porque Förster-Nietzsche los utilizó para fomentar el culto hacia las ideas de su hermano. "Elisabeth hizo de su hermano un ícono y una marca, e influyó en la recepción y en la lectura de su obra con un sesgo fascista y nacionalista", advirtió Walter.

Otra de las muestras, denominada "El soldado Nietzsche", se exhibe en la Klassik Stiftung y da cuenta de cómo su hermana intentó crear un culto a la personalidad en torno a su hermano a través del arte y una "manipulación performativa de su archivo", siguiendo los ejemplos de los famosos escritores de Weimar, Goethe y Schiller, explicó la curadora Sabine Werther.

"Cuando Nietzsche era un hombre sano y pensante, no había pinturas de él, sólo fotografías. Cuando tuvo éxito, no era consciente de ello, no podía pensar más", así que su hermana encargó a artistas que difundieran su imagen distintiva y la conservaran para la posteridad, dijo Werther.

Aunque Nietzsche apenas podía hablar, y mucho menos escribir, durante su estancia en Weimar, ella instaló un escritorio y cuando él murió, su "sala de la muerte" siguió el modelo de las de Goethe y Schiller, donde los devotos podían tocar objetos que el filósofo había supuestamente utilizado como si fueran reliquias sagradas. "Queremos mostrar cómo se hizo el culto", sostuvo Werther.

Pinturas que no se habían expuesto antes del archivo de Nietzsche integran la muestra, incluso el primer retrato del filósofo realizado por Curt Stoeving en 1894 sobre óleo y lienzo, así como dos pinturas al óleo de Hans Olde de 1898 y 1906, que desempeñaron un papel importante en la promoción de su imagen.

La exposición también incluye la pieza "Being Nietzsche", una performance de realidad virtual de Judith Rosmair para el Weimar Kunstfest, que muestra a Elisabeth Förster-Nietzsche hablando sobre cómo crear el "mito Nietzsche" desde la perspectiva de su hermano inválido. (Télam)