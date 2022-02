En coincidencia con la semana de arte de Madrid que tiene como centro la Feria de arte contemporáneo ARCOmadrid 2022, donde participan ocho galerías argentinas, por estos días se presenta en la capital española la muestra de obras de Diego Bianchi en el espacio CA2M y la Feria Drawing Room, una iniciativa dedicada al dibujo con el argentino Eduardo Stupía como uno de los artistas invitados.

El artista multidisciplinario Diego Bianchi (Buenos Aires, 1969), que viene de participar el año pasado de la Liverpool Biennial 2021 "The Stomach and The Port" y de abrir la Bienal de Performance de Buenos Aires con la obra "Inflation", tiene su momento ahora en Madrid con "Táctica sintáctica", tal el nombre de su proyecto expositivo.

La exposición se inscribe dentro del ciclo "Doblar la voz", que propicia lecturas de artistas sobre el acervo del Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), situado en Móstoles -en las afueras de Madrid- y suma de modo encubierto una muestra individual del artista invitado.

"Táctica sintáctica", curada por el argentino Mariano Mayer, el mismo curador del espacio "Nunca lo mismo. Arte Latinoamericano" de ARCO junto a Manuela Moscoso, se compone de obras pertenecientes a la colección CA2M y a la colección Fundación ARCO, además de doce esculturas que forman parte de la nueva producción del artista y que se podrán ver hasta el 15 de mayo.

"Bajo la lógica que vuelve natural al caos y artificial al orden, proponemos realizar un experimento físico y conceptual del espacio expositivo. Un ejercicio de desarme, a partir del cubo blanco como espacio neutro", dicen los organizadores.

Se trata de un espacio donde grabados, collages, objetos, esculturas, pinturas y fotografías de distintos artistas se organizan no solo para su contemplación sino como una estructura híbrida que es soporte arquitectónico–escultórico y obra de arte, al mismo tiempo, y un "experimento físico y conceptual del espacio expositivo", indica el museo.

Otra de las propuestas, en torno la Semana del Arte con artistas latinoamericanos, es la séptima edición de Drawing Room Madrid -fundada en 2016- que reúne la propuesta de 18 galerías de ciudades como Barcelona, Madrid, Berlín, Lisboa, y Tibilisi (Georgia) dedicada al dibujo y la obra sobre papel, hasta el domingo, en el Palacio de las Alhajas.

En la feria dedicada al dibujo sobre papel participan artistas uruguayos como Joaquín Torres García y los argentinos Niño Grande, Lucio Fontana, América Sánchez, y Eduardo Stupía representado por Granada Gallery, inaugurada en Buenos Aires en 2016 y ahora con sede en la capital española.

La galería vincula en su exposición los trabajos abstractos de Stupía (Buenos Aires, 1951) y los del coreano del Sur Sim Nan Young, y además exhibe al italiano Fulvio Gonella y al argentino Matías Paradela (conocido como Niño Grande).

La feria de dibujo incluye la línea masters que propone un diálogo entre el dibujo contemporáneo y los maestros de la modernidad, y ofrece en palabras de Supía "un escenario singularmente nuevo, estimulante y muy productivo" según el medio público español RTVE.

Drawing Room +Masters incentiva en esta edición el diálogo entre autores actuales y maestros modernos del dibujo, con nombres como Miró, Tàpies, Chillida, Francis Picabia, Antonio Saura, Marc Chagall, Paul Jenkins, Bacon, Dalí y Vasarely, entre otros. (Télam)