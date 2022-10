Un cartel colocado como expresión artística en la fachada de la Casa Histórica de Tucumán fue destruido hoy antes de la apertura de la 10° Bienal Argentina de Fotografía Documental por un grupo de personas que rechazó la intervención en el sitio en el que se declaró la Independencia.

"La Casa Histórica representa a todos los argentinos, es la casa donde se declaró la Independencia y no la pueden tapar con un trapo basura", dijo un hombre mientras arrancaba el cartel, según se ve en un video filmado por el diario La Gaceta de Tucumán y difundido a través de sus redes sociales.

"Esto es un insulto a los tucumanos, a la República Argentina, a los valores; me molesta que todo por lo que lucharon nuestros próceres esté tirado a la basura por esta gente de mierda", agregó el hombre sin revelar su nombre.

El cartel colgado en la fachada del museo tenía inscripta la frase "Ocupa las calles con tu decisión y tu belleza", cuya autora es Ananké Asseff, y formaba parte de una performance participativa que se llevaría a cabo esta tarde en el marco del lanzamiento de una nueva edición de la Bienal de Fotografía Documental, previsto para las 17.

Asseff explicó que la frase de la bandera tenía un mensaje pacifista y de tolerancia e invitaba "a la unión, a la no violencia y a que se saque lo mejor de cada persona en un momento de extrema división".

Luego otra persona tomó un encendedor y comenzó a quemar la bandera mientras estaba colgada, corriendo el riesgo de provocarle daños a las paredes del museo.

A los actos de violencia se sumó también un hombre que dijo ser presidente de la Asociación Civil Verdaderos Combatientes de Malvinas y manifestó: "No me parece una actitud violenta (la de destruir el cartel); los que han violentado la libertad de la República Argentina son ellos (por los que realizaron la intervención)".

"Estos hechos desenmascaran los niveles de violencia e intolerancia entre los que tenemos que convivir. Me da tristeza que nuestra sociedad se transforme en un escenario de violencia", indicó por su parte el director de la Bienal, Julio Pantoja, quien se encontraba en el lugar. A su vez, aclaró que la intervención contaba con todos los permisos necesarios para llevarse a cabo.

El fotoperiodista tucumano sostuvo que "esta no es la primera vez que sucede algo así en Tucumán ni en el país; venimos de un intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y esto es parte del mismo fenómeno de odio, y no puedo dejar de pensar en este momento en quienes fogonean ese odio, entre los que se encuentran medios de comunicación".

Ante la pregunta de como iban a actuar desde la Bienal ante esta situación indicó que "como no estaba dentro del programa, no lo esperábamos, no tenemos preparada una respuesta". Y agregó: "De alguna manera, que estos hechos se vean y conozcan, ya está consiguiendo una mirada de condena hacia estas personas que muestran estos niveles de violencia tan desembozadas".

En tanto, hasta esta tarde las autoridades del museo no se habían manifestado sobre lo sucedido.

La Bienal de Fotografía Documental es un festival internacional que se realiza en la provincia desde 2004 y que ya forma parte del circuito de festivales latinoamericanos.

Es organizado por la Fundación Infoto en alianza con el Ente Cultural de Tucumán, el Ente Tucumán Turismo, la Universidad Nacional de Tucumán, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y otras instituciones que acompañan.

Entre este miércoles y el sábado 8 de octubre, la programación del ciclo alojará 17 exposiciones, talleres, acciones performáticas, visionado de portfolios, conferencias y una feria de libros relacionados con la disciplina.

Las exposiciones, conferencias y demás actividades ocuparán gran parte de los espacios expositivos, culturales y plazas de la capital provincial, y estarán dedicadas particularmente a la comunidad fotográfica y de las artes visuales, aunque todas estarán abiertas al público en general. (Télam)