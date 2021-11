"La mesa" da título a una muestra que se inaugurará mañana en la porteña galería Roldán, Juncal 743, CABA, donde artistas que van desde Nicolás García Uriburu y Luis Felipe Noé, pasando por Rogelio Polesello y Marcelo Pombo, hasta Chiachio y Giannone y Luna Paiva despliegan su oficio en desayunos campestres, almuerzos formales, un té para amigos y lujosas cenas.

De la exhibición organizada por Abel Guaglianone, anticuario de Edipo Antiques especializado en el arte de la mesa, junto a Gloria César, Cecilia Perazzo y Cecilia Remiro Valcárcel, participan 22 artistas argentinos.

La muestra podrá visitarse desde mañana, de lunes a viernes de 10 a 19, hasta el 17 de diciembre, informaron los organizadores.

"No hay celebración, reencuentro o despedida en nuestra cultura que no tenga lugar en torno a una mesa -se lee en la exposición sobre el arte de la mesa-. Dicen que sobre gustos no hay nada escrito. La belleza en la mesa, en cualquiera de sus formas, enriquece el alma y permite demostrar a las personas con las que la compartimos, que nos importan, que son especiales".

MIRÁ TAMBIÉN Subasta salida de un divorcio alcanza venta récord por más de 600 millones de dólares

(Télam)