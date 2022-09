Como en su literatura, donde se propone indagar en la naturaleza humana, el escritor Kazuo Ishiguro, premio Nobel de Literatura 2017, está presentando por estos días en el Festival de San Sebastián el film "Living", que lo tuvo como guionista en una adaptación del cortometraje "Vivir", de Akira Kurosawa, con el que dice haber comprendido el sentido de vivir plenamente: "Debes encontrar un solitario sentido del triunfo", aseguró durante la presentación de la película.

Hace tiempo que el escritor británico de origen japonés venía dándole vueltas a la idea de que ese film clásico de Akira Kurosawa de 1952 fuera conocido por las nuevas generaciones. Le gustaba el mensaje, tan distinto al de las películas de Hollywood de la época: personas desconocidas, con vidas pequeñas, dispuestas a sentir una vida bien vivida, a reconocer el sentido de su existencia más allá de las grandes hazañas.

"´Vivir´ venía a decir que está bien si tienes una vida pequeña y eres una persona pequeña, aun así, puedes vivir tu vida plenamente. No será fácil pero realmente debes dar lo mejor de ti para hacer que merezca la pena. No obtendrás elogios ni reconocimiento, la gente te ignorará o se olvidará de ti y de lo que has hecho, pero no importa. Debes encontrar un solitario sentido del triunfo", dijo en declaraciones a la prensa del festival.

Con esa idea en la cabeza, le presentó el proyecto a un amigo productor de cine, Stephen Wolley, que le propuso que fuera él quien escribiera el guion "y acepté, pero con la condición de que si no funcionaba lo dejaría porque no soy un experto", confió al diario La Vanguardia.

Para el escritor, que ya había realizado guiones para James Ivory y la BBC, el "Vivir" fue un "impacto" en su juventud, porque "el mensaje era muy diferente al de las películas de Hollywood". "Viendo ´Vivir´ -le dijo al diario- comprendí que aunque seas una persona sin importancia puedes contribuir a la mejora de la humanidad. Nadie va a aplaudir esos méritos menores, no te los van a reconocer porque la mayoría de las veces son una experiencia solitaria, pero no por eso dejan de ser importantes".

Ambientada en la década de 1950 en Londres, "Living", la película que está presentando en San Sebastián bajo la dirección de Oliver Hermanus con buenas críticas, sigue a Williams, un funcionario atrapado entre papeles, mientras la ciudad se reconstruye después de la Segunda Guerra Mundial. El protagonista recibe un diagnóstico médico desfavorecedor, que lo impulsa a usar sus ahorros y hacer un viaje para hacer que sus últimos días sean significativos.

"En el mundo actual, el capitalismo tardío occidental es tan complicado que la gente no sabe cómo relacionarse con la gente o la vida real”, dijo a la prensa de San Sebastián y destacó el valor de esta trama en este tiempo, al ejemplificar la forma en la que Hermanus filmó las oficinas británicas de la posguerra: "Casi una metáfora del mundo moderno; la gente, derrotada por las horas y la cantidad de trabajo, es incapaz de encontrar un sentido. Por eso creo que es muy importante contar esta historia actualmente".

Cuando publicó su última novela "Klara y el sol", en una conferencia de prensa con medios en español el escritor se había referido a que en un mundo en el que las big data invaden "nuestra vida cotidiana" tendrá "un impacto en esa idea de que tenemos un alma que nos hace especiales, si ese es el caso ¿qué vamos hacer? ¿Qué significa que un ser humano ame a otro ser humano, somos únicos, somos irreemplazables o somos reemplazables?".

Como el mensaje de la película y las indagaciones que le preocupan, Ishiguro busca el sentido de la existencia más allá de los "éxitos" y los galardones, según su definición a La Vanguardia: "Es maravilloso ganar el premio Nobel y me siento muy honrado, pero cuando lo tienes te das cuenta de que no es tan especial, porque no habla de temas fundamentales como descubrir si la vida merece la pena o si lo que haces tiene sentido y lo que importa al final no es el éxito sino, simplemente, si has tenido una buena vida". (Télam)