Esculturas de Luis Felipe Yuyo Noé, Grabriel Chaile y DOMA entre otros reconocidos artistas argentinos forman parte del nuevo espacio que el Museocampo de la localidad bonaerense de Cañuelas inaugurará con la llegada del nuevo año, proponiendo un recorrido gratuito de dos kilómetros al aire libre, en la Estancia Las Camelias, ubicada sobre el kilómetro 95 de la ruta 6.

El parque escultórico, emplazado en un segmento de las 35 hectáreas del museo, se completará, entre otros, con obras de Carola Zech, Stoppani-Levagre, Andrés Paredes y Jano Sicura, informaron los organizadores.otros.

La pieza de Noé "está inspirada en un árbol que el artista encontró en sun paseo por el lugar, quemado por un rayo diez años atrás, en cuya corteza descubrió una trama similar a la de sus obras y que intervino con técnicas y materiales para el museo", agregaron.

Se trata de "Compleja esperanza", explicó el artista de 89 años, una obra desafiante ya que "no es habitual" en su producción un objeto-instalación: "Opté, por lo tanto, por relacionarme directamente con la naturaleza a través de un tronco quemado que, para su conservación, tuvo que extraerse de la tierra y limpiarse de impurezas, lo que significó cortes y, posteriormente su inversión: las raíces en el lugar de las ramas del árbol".

"Esto me pareció magnífico en el sentido de que siempre me interesa encontrar la imagen por el derecho y el revés. Todo esto iba multiplicando el desafío y, así, dándole vida a través del color y de copias parciales de algunas de sus ramas en bronce, fui armando esta obra con el espíritu de un título que lo ubico como estímulo que me conduce a una concreción simbólica: Compleja esperanza", sintetizó Noé.

La idea de un museo de arte contemporáneo con instalaciones y esculturas monumentales en 35 hectáreas de un campo a 95 kilómetros de Buenos Aires es obra de Ricardo y Rodrigo Cadenas, padre e hijo responsables de la Fundación Tres Pinos, que también fundó, hace cinco años, en un edificio centenario del barrio porteño de La Boca el Museo Marco de arte contemporáneo.

