(Por Leila Torres).- Contra el prejuicio de que los jóvenes no leen, cada vez se pueden encontrar más exponentes de las nuevas generaciones que recomiendan libros en las redes sociales y tienen un gran alcance al punto de llenar la sala principal de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el marco de la "Movida juvenil", pero no solo eso: muchos de ellos, que siempre soñaron con publicar un libro, hoy presentan sus primeras obras y se afirman como la apuesta de grandes editoriales.

El hecho de que los jóvenes que recomiendan libros en redes sociales pasen del otro lado del mostrador y sean ellos quienes escriban empieza a configurarse como un fenómeno. Ya en la edición 46° de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se organizó un panel llamado "Bookfluencers que publicaron libros" del que participaron Maximiliano Pizzicotti, autor de "Todas nuestras noches", Victoria Resco, escritora de "Reino de papel" (ambos publicados por VYR Editoras), y Álvaro Garat con su poemario "Poesía de paso", editado por Planeta.

Evelyn Vallejos, más conocida como Lyna Vallejos, es otro ejemplo de este recorrido. Vallejos tiene 27 años, vive en Palma (España) y hace videos sobre juegos como Roblox y Minecraft. Pero además, es best seller: su saga "Una familia anormal", destinada a infancias y sobre aventuras, lleva más de 500.000 ejemplares vendidos.

A esta corriente de jóvenes que escriben, se sumó la bookfluencer Agus Grimm Pitch, (@agusgrimmpitch en redes sociales) cuyo libro "La teoría de Joa" está disponible desde febrero en todas las librerías del país. La autora empezó a escribir ese libro de romance entre dos personas que viven rutinas completamente opuestas en enero del 2022 cuando ella ya estaba consolidada como una influencer de libros.

MIRÁ TAMBIÉN Del cassette al metaverso, el arte cambió pero la creatividad tiene quién la proteja

"Mi propósito de ese año nuevo era terminar una novela, independientemente de que se fuera a publicar o no. Siempre había escrito cuentos cortos, un poemario, pero nunca había encarado un proyecto tan grande. En parte, estuvo inspirado en otras personas que conocía que empezaron a publicar sus libros y fue pensar: 'yo también puedo'", cuenta en diálogo con Télam la escritora que tiene más de 164.000 seguidores en su cuenta de TikTok.

La Cámara Argentina de Publicaciones realizó en 2022 un balance a partir de 20 sellos que se dedican al género juvenil y la encuesta concluyó que las editoriales dedicadas a este segmento experimentaron un crecimiento del 128 por ciento en venta de ejemplares con relación al 2019.

¿Cómo alcanzan la publicación de su primer libro quienes comenzaron recomendando lecturas en el espacio digital? ¿Qué temáticas los atraviesan y cómo es su escritura? Desde el grupo editorial Penguin Random House Argentina, la editora Erica Marino cuenta que "parte del trabajo como editores es el seguimiento de las tendencias, saber qué buscan los lectores y buscar permanentemente nuevos talentos". Con esta convicción, hace tiempo que el equipo editorial empezó a bucear entre la comunidad de jóvenes que lee y recomienda libros fervorosamente.

"Tanteamos si escribían y qué escribían. Y comprobamos que hay un talento escondido ahí y decidimos apostar porque sus seguidores son, precisamente, nuestros lectores", precisa la editora.

MIRÁ TAMBIÉN El museo de Arte Contemporaneo MAR de Mar del Plata celebrará La Noche de los museos

Las temáticas de la literatura juvenil son muy variadas y se abordan desde distintos géneros como la fantasía, el romance e inclusive el policial. Para Marino, cada uno de los escritores y escritoras "tiene su estilo propio pero manejan un lenguaje que los identifica a todos". "En algunos casos usan lenguaje inclusivo que por más que no esté reconocido es relevante para la generación de los adolescentes de hoy y yo suelo aplicarlo y aceptarlo en los libros que edito. Además, se nota dentro del estilo de escritura que han consumido mucha literatura juvenil, de Wattpad, de otros autores", observa la editora.

En Penguin Random House es la primera vez que apuestan por una bookfluencer, aunque ya tienen libros que surgieron de jóvenes que dan sus primeros pasos en la escritura en Wattpad (una plataforma online de lectura y escritura) y resultan un éxito de ventas.

"Los 'bookfluencers' con sus opiniones o recomendaciones, definitivamente mueven la aguja con relación a las ventas", afirma Marino sobre la viralización en redes sociales de ciertos libros que se recomiendan y disparan las ventas.

Hace algunos años no se tenía mucho respeto por las novelas que salían de Wattpad y que se publicaban en papel. Había una tensión entre si eso podía ser considerado literatura o no. ¿Cómo es el panorama actual? Para Marino, "tal vez los más ortodoxos no estén a favor de esta movida ahora tampoco, pero lo cierto es que esta plataforma fomenta el talento de nuevos escritores y genera miles de nuevos lectores, que tal vez no hubiesen tocado un libro si no fuese por Wattpad".

"Además, doy fe de que son absolutamente fanáticos y buscan leer cada vez más. Creo que hay que dejar los prejuicios de lado, dentro de estas historias y estos nuevos autores hay una variedad infinita y cada uno elige lo que más le gusta. Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando los libros que surgen de allí pasan a papel hay todo un trabajo de edición detrás, no se publica cualquier cosa y todos los textos se trabajan mucho con los autores", asegura la editora.

Sobre el proceso de edición, Marino advierte que "es el mismo que para la mayoría de los autores de ficción: recibimos el texto, hacemos las marcas necesarias, consensuamos con ellos los cambios y las correcciones, diseño, lo usual" pero encuentra una diferencia: "recién empiezan y pueden necesitar un poco más de contención, pero tienen muy claro lo que quieren y el mensaje que quieren dar".

"Además, conocen mucho a su público y lo interesante es que van compartiendo el proceso y lo que sienten con ese público, lo que se traduce en un mayor entusiasmo de los lectores", considera la editora.

Previa a la propuesta de la editorial, Agus Grimm Pitch compartió en sus redes sociales los avances de su escritura. "Empecé a hacer contenido sobre lo que estaba escribiendo, contando mi proceso, mostrando mis avances, hablando de los personajes y demás para llamar la atención de las editoriales. Después de la Feria del Libro, seis meses después de que hubiera empezado mi plan maestro, fue cuando recibí la propuesta de la editorial", cuenta la novel escritora.

También Belén Sancho, creadora de la cuenta @belbookscamp donde comparte contenidos literarios, se encuentra con su obra en pleno proceso de edición. Sancho tiene 24 años y es traductora de inglés. En 2021 empezó a crear contenido literario en redes sociales. Su novela, según adelanta, es una fantasía con romance. "Empecé como un hobbie porque amo leer y reseñar libros pero, por otro lado, con la idea de una futura publicación. Ese siempre fue mi objetivo", confía la bookfluencer a Télam.

"Las redes son una pantalla para que la gente te conozca y así fue. Empecé a subir cosas de escritura y capté la atención de la editorial, que me preguntó si tenía algo escrito. Ahí fue el contacto. La verdad que el material les gustó y me dieron la posibilidad de publicarlo, cosa que fue una locura y sigue siendo una locura en la que no caigo", dice Sancho sobre su novela que se lanzará este año.

¿Entonces las redes sociales facilitan el acercamiento de los entusiastas de la escritura a las editoriales? Para Agus Grimm Pitch, "al contrario de lo que pueden llegar a pensar otras personas hoy para los escritores nuevos es mucho más sencillo publicar de lo que quizás era en otras épocas".

"Por ejemplo, Stephen King siempre contaba que tenía que mandar sus manuscritos por correo, imprimirlos, o escribirlos a máquina incluso. Hacer un paquete y mandarlo por correo para que alguien lo pueda llegar a leer y que en algún momento le den una respuesta. Hoy, en todas las editoriales, el contacto es muchísimo más directo. Muchas de ellas reciben manuscritos por mail", sostiene la escritora.

Mientras las cifras de la industria editorial desarman el supuesto de que las nuevas generaciones no leen, las redes sociales siguen consolidando el fenómeno de una comunidad joven, lectora y apasionada que comparte libros, intercambia opiniones y construye un espacio de reflexión sobre lo que significa leer pero también empieza a aparecer el motor de la propia escritura, tal como demuestran estos influencers de libros con la reciente publicación de sus textos, en línea con la máxima de que escribir y leer van de la mano. (Télam)