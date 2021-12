(Por Mercedes Ezquiaga) En una de las combinaciones más inesperadas de los últimos tiempos, la literatura encontró en los memes -ese recurso viral que contrapone una imagen o video con una idea a modo de broma, que se difunde en plataformas o redes sociales- una eficaz herramienta para difundir libros y hacer llegar autores a nuevos públicos que se materializa en iniciativas como el concurso de memes literarios que organizó recientemente la Feria del Libro de La Rioja o “Memes borgeanos”, un proyecto que lleva adelante el docente Alfredo de Jorge, tanto en Instagram como en sus clases en un colegio secundario.

Entre los memes más famosos -que siempre se están renovando, especialmente a raíz de eventos deportivos, declaraciones de personajes famosos o relaciones amorosas- se encuentran -por mencionar algunos- “Disaster girl”, una niña con mirada pícara que posa delante de una casa en llamas, o el de una mujer que llora (“The Real Housewives of Beverly Hills”) y le recrimina a un gatito blanco ("Smudge the Cat"), con expresión displicente, sumado a la versatilidad de frases que los usuarios de redes deciden incorporar para dar sentido, como por ejemplo, epígrafe de ella: “me dijiste que no tomabas”, frase del gatito: “buenas decisiones”. Y así.

¿Pero qué ocurre cuando ese tipo de humor busca dar cuenta de la escritura de grandes autores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Edgar Allan Poe o Jane Austen? ¿Cómo hacer un meme de “Todos los fuegos, el fuego”, “El Aleph” o “Cien años de soledad”?

La respuesta está en las numerosas iniciativas en Instagram, Facebook o Twitter que fusionan memes -uno de los ejemplos de comunicación más popular de los últimos tiempos- con libros, probablemente, lo más “selecto” del abanico que la industria cultural y del entretenimiento tiene para ofrecer.

“Memes borgeanos” se titula la iniciativa de Alfredo de Jorge en Instagram, un docente de literatura de colegio secundario, que a mediados del año pasado en plena pandemia descubrió un grupo de shitposting borgeano en Facebook -shitposting es un post irónico que tiene la intención de ser irreverente-, realizó un aporte y se dio cuenta que podía hacer algo propio con todo el material que se le venía a la mente a partir de su admiración por Borges.

“No se trata simplemente de tomar cualquier meme que esté de moda y poner la carita de Borges. El meme tiene algo de la economía del lenguaje, que es justamente algo muy borgeano, esa idea de decir mucho a través de poco, de condensar la información. En los memes 'menos es más'. Ser profundo con poco es la esencia del meme”, describe de Jorge a Télam sobre la cuenta que tiene 8.800 seguidores y en la que sube unos tres memes por semana.

En una secuencia de imágenes de “Spiderman”, la actriz Kirsten Dunst llora mientras mira a la cara al personaje que interpreta Tobey Maguire, mientras le dice “Peter no podemos estar juntos, no sabes nada de Borges” a lo que el superhéroe responde “Pero ya te dije que me gusta el poema 'Instantes'” y en la última escena ella cierra los ojos, desconsolada, en referencia al texto erróneamente atribuido al autor de “El Aleph”.

“Es difícil que cualquiera siga la página. Tené en cuenta que no son memes de cualquier cosa, son bastante específicos, y sin querer dármela de sofisticado, es también sobre un nicho en el que hay demasiados chistes internos, o tenés que tener leído al menos un cuento, un poema, un ensayo para cazar el chiste”, añade el creador de @memesborgeanos .

¿El meme es una herramienta que invita a la lectura? “Sí -responde De Jorge-. Creo que la gran mayoría de los que están siguiendo la cuenta es porque realmente le gusta Borges y el humor. También, hay quienes la siguen porque Borges es un intelectual antiperonista y muchos antiperonistas se quieren tirar a Borges encima. Pero sí, creo que los memes invitan a la lectura. Me ha pasado que mucha gente se me acerca o me escribe por la página y me dice ‘me dieron ganas de leerlo porque vi tus memes’, ‘¿por dónde empiezo?’. Eso es de lo más lindo”, relata el instagrammer, que sugiere comenzar por “El informe de Brodie” -”una buena puerta de entrada”- y seguir con “El Aleph” -”lo mejor que ha hecho”-.

Aunque la cuenta de Instagram dedicada a memes es algo relativamente nuevo en la vida de De Jorge, ya había utilizado este recurso en sus clases, con los alumnos, a quienes incentiva con poner un 10 para quien haga el mejor meme, según la lectura. “A veces incluso pasa espontáneamente. El otro día estábamos leyendo Pedro Páramo de Juan Rulfo y un alumno dice ¿por qué el autor hace esto con la estructura? y otro le responde ‘No lo entenderías’, un meme de la película Joker. Y ahí los chicos empezaron a improvisar. ‘Subite a la Rulfoneta’, bromeó otro, en referencia al apodo de la Selección de fútbol. Se puede tranquilamente usar los memes para enseñar. Si los chicos se están riendo mientras aprenden, aprenden el doble”, opina.

Cuenta el autor que uno de los memes más populares en su cuenta tuvo que ver con el día que la justicia intimó a María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges y apoderada de su obra, a pagar las costas del juicio por plagio y fraude que perdió contra el escritor Pablo Katchadjian, autor de "El Aleph engordado". “Ahí casi se me traba el celular porque no paraban de llegar notificaciones”, recuerda el joven que participó de la última edición de La Noche de las Librerías junto a Santiago Llach en un “Recorrido por la obra de Borges a través de memes”.

Otro suceso que supo combinar estas facetas inesperadas de la creatividad fue el primer Concurso de Memes Literarios, organizado en agosto pasado por la Secretaría de Culturas de La Rioja, como parte del programa Letras en Conexión, dotado con un primer premio de 5.000 pesos y un segundo premio de $3.000. La iniciativa, en coincidencia con la Feria del Libro, invitó a los lectores a armar su propio meme -como imagen, gif o video- con la intención de promover discursos humorísticos en nuevos formatos manteniendo una temática literaria.

“Desde hace años, en el marco de la Feria del Libro de La Rioja, convocamos a concursos literarios, y este año la idea era convocar a un público más juvenil además de pensar en otros formatos posibles, más allá de la escritura literaria propiamente dicha, que combine con la temática de la feria y que genere contenido en las redes sociales”, explica a Télam Marianela Peña Pollastri, de la Secretaría de Culturas de La Rioja, quien coordina el espacio Juventudes Diversas de la feria.

Para Peña Pollastri, los memes tienen la capacidad de acercar a la literatura a nuevos lectores, ya que muchos son temáticos: “Por ejemplo, hubo muchos memes de Kafka y de Borges, y algunos requieren de un lector bastante activo conocedor para poder cerrar el sentido de ese meme; o puede encontrar un espectador que no lo termine de cerrar y le dé la ‘pica’, digamos, por terminar de entenderlo”, describe la organizadora del concurso sobre uno de los ganchos que podría tener un meme a la hora de convocar nuevos lectores.

Algunos de los memes que participaron del certamen -mediante el etiquetado a la cuenta oficial de la Feria del Libro de la Rioja (@feriadellibrolr, en Instagram) mostraban a un gato con anteojos tratando de entender "el árbol genealógico de la familia Buendía" por la novela "Cien años de soledad"; otro felino despeinado después de una noche en vela leyendo libros o una breve escena de Los Simpson donde la despedida funciona como metáfora de los libros prestados que no vuelven.

“Para que un buen meme funcione tiene que decir mucho con pocos recursos y cuando hablamos de memes hablamos de recursos visuales, en el caso de las imágenes, la selección de las palabras tiene que ser precisa, concisa. Por ahí un meme con todo un párrafo escrito puede no enganchar. Un buen meme tiene que poder expresar mucho con pocos recursos lingüísticos y no lingüísticos, o sea, verbales y no verbales”, concluye sobre el fenómeno extendido en imágenes, gif y videos, ahora aliado de la literatura, los libros y la lectura.

(Télam)