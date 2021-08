El bestseller norteamericano Dan Brown, autor de "El código Da Vinci", publicó en 1995 y antes de ser reconocido, una guía irónica de citas titulada "187 hombres que evitar: una guía de supervivencia para las mujeres frustradas románticamente", bajo el seudónimo de Danielle Brown.

El libro de solo 96 páginas, cuyo título original es "187 Men to Avoid: A Survival Guide for the Romantically Frustrated Woman", prometía descripciones escuetas de los perfiles de hombres que el autor consideraba parejas románticas inadecuadas, un libro de advertencias.

Las dos ediciones del volumen están agotadas: la original de 1995 y también la reimpresión de Berkley Trade publicada en 2006. Y, si bien aparecen en varios sitios de compra on line, los seguidores del autor advierten que no han logrado conseguirlo.

Las tapas de las dos ediciones son parecidas: hay una caricatura de una mujer rubia con un abrigo rojo y un sombrero de negro que se aferra a sí misma como para protegerse. Atrás, hay una multitud de hombres trajeados.

La reimpresión de 2006, en cambio, suma una nueva leyenda a la portada: "El humor temprano del autor de 'El Código Da Vinci'", y redefine al autor como "Dan Brown, quien antes usó el pseudónimo Danielle Brown".

A pesar de que hasta el momento se desconocía esta obra y de que tampoco figura en las biografías, fue el mismo autor el que reconoció la autoría. En el marco de una entrevista con el sitio web The Book Review Cafe, Brown: "Sí, escribí un libro antes de Fortaleza digital. Era un pequeño libro de humor tonto cuyo título permanecerá para siempre como ¡un secreto! El libro, creo, ahora está agotado (y por fortuna)".

Autor de libros como "El código Da Vinci", "Ángeles y demonios" y "La conspiración", Dan Brown ha vendido más de 220 millones de ejemplares de su obra en todo el mundo y sus libros han sido traducidos a 56 idiomas. (Télam)