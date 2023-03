'Da Vinci, il genio', la muestra inmersiva que ilustra la vida y obra del reconocido artista renacentista Leonardo Da Vinci, se exhibe a partir de mañana, en un formato moderno, atractivo, multimedia e interactivo, en el Centro de Convenciones de la capital cordobesa hasta el 22 del mes próximo, en una propuesta que busca atraer al público de todas las edades.

Con esta muestra se puede conjugar "arte, historia y tecnología", señalaron los curadores Vincenzo Capalbo y Marilena Bertozzi en una entrevista que brindaron a Télam, desde Florencia, Italia, a través de Zoom, donde Capalbo aseguró que la puesta "Para toda la familia".

El recorrido por la obra del artista, autor de grandes pinturas como La Mona Lisa (La Gioconda) o La Última Cena, es una propuesta atractiva, que busca el interés de diversas generaciones.

La exposición cuenta con distintas áreas, como la Sala Inmersiva 360°, donde se podrá recorrer las diversas facetas de Da Vinci con un sistema de multi proyección sincronizada de última generación.

En una sala se muestra, además, el estudio del agua que realizó Da Vinci; su investigación en arquitectura, ciencia y matemáticas. En la sala de ingeniería, estarán los modelos de las máquinas de guerra y de vuelo que el genio renacentista hizo en su época. Además de las proyecciones y el holograma, habrá una galería de las pinturas a escala real para que puedan ser apreciadas, explicaron los curadores en diálogo con Télam.

Télam: ¿Qué significa la experiencia inmersiva?

Vicenzo Capalbo: Inmersiva, estar adentro, en el medio de todo. La palabra inmersiva tiene además algo que te hace pensar y entender cómo en un espacio, en un ambiente, tú puedes vivir dentro de una obra de arte.

Por lo tanto los visitantes estarán rodeados a 360 grados de imágenes, sonidos y colores desde el piso hasta el techo. Estás dentro del cuadro, dentro de la obra, dentro del mundo de Leonardo, de la pintura y de los inventos del artista. Ese show inmersivo tiene una duración de 38 minutos, en los que cada dos minutos se producen cambios de escenas, ritmos, colores, atmósferas, fue divertido hacer la muestra..

Se puede ver por ejemplo el ojo de La Gioconda, la sonrisa, es una experiencia muy particular. La propuesta presenta también una galería de arte virtual y un holograma a tamaño real del artista contando la historia de su vida, y mostrando, a gran escala, obras reales del artista renacentista

T: ¿Cuál es la parte didáctica de la obra?

Marilena Bertozzi: La parte didáctica está compuesta por el "holograma" que sirve para simular al propio Da Vinci presentándose y realizando una introducción de él mismo, vestido con trajes del Renacimiento.

T: ¿A quiénes está dirigida la muestra?

MB: La muestra cuenta con una parte interactiva, para atraer a los jóvenes, como un sector para selfies, para que también las familias, con niños, interactúen y puedan capturar todo lo que fue la vida de Leonardo en una manera un poco más moderna.

VC: Es una muestra transversal, para toda la familia. No solo transversal a nivel de generaciones, sino también a nivel de cultura. Nosotros que trabajamos por tantos años con la historia del arte, con museos y obras de Da Vinci, con las verdaderas obras, conocemos muy bien la parte científica, pero traducimos todo este conocimiento con un lenguaje simple y contemporáneo para transmitirla a jóvenes y niños.

Van a ver en esta muestra que quien conoce ya a Leonardo podrá ver el mundo de Leonardo de otro modo, no como está en los libros y en museos, y quien no lo conoce. Va allí y encontrará todo los instrumentos justos para conocerlo, y luego quizás irán a profundizar sobre esos conocimientos y saber más de su historia.

Los chicos se divierten mucho en la sala inmersiva, donde tratan incluso de agarrar algunos elementos que pasan proyectados, y también en el holograma, donde de quedan atentos y escuchan esta especie de 'fantasma' que sale de una pantalla como una máquina del tiempo y te habla. Ellos se mantienen quietos, y con la boca abierta, es divertido también para ellos.

T: ¿Qué respuestas obtuvieron de los jóvenes?

MB: Los jóvenes quedan impactados cuando la muestra está bien realizada, y esto lo sabemos porque nosotros luego vemos cuando llevamos la muestra al mundo, a través de las redes sociales.

Por lo tanto Instagram, Facebook, TikTok, te dan la percepción de lo que el público ve, los comentarios, las críticas. Atendemos mucho lo que el público dice sobre las muestras que realizamos en giras mundiales, y entendemos lo que puede gustar y lo que no, por lo tanto para nosotros es aprender de estas redes para lo que realizaremos en el futuro.

Para nosotros, estas muestras multimedias impactan en cada caso a nivel artístico quizás más, lamentablemente, que una muestra con los cuadros verdaderos, pero esto es así. Nosotros somos italianos, muy ligados a los museos, pero sabemos que el público prefiere otro tipo de contacto artístico, más divertido, podría parecer menos serio, pero en realidad si está el contenido aunque sea una muestra multimedia, alcanza a transmitir lo que puede ser una muestra con obras verdaderas o la visita a un museo.

T:¿Cuál es la imagen del Da Vinci que presenta la muestra?

MB: Sabemos que de Oriente a Occidente Leonardo es un artista muy apreciado, conocido en todo el mundo y esta es una obra muy valorada del público, porque nosotros presentamos un Leonardo contemporáneo, que si bien vivió 500 años atrás, es distante, sobre todo para algunos países donde la población de jóvenes es muy preponderante respecto de países europeos, que tiene población un poco más vieja.

No obstante esto, con esta obra a Leonardo lo hemos contemporaneizado, con los instrumentos multimediales alcanzamos a mostrar a Leonardo como un artista actual, que ha llegado mucho a un público joven que habitualmente no va a museos o a ver las muestras, y esto lo encontramos en estos países no europeos.

T:¿Qué recorrido hizo esta muestra?

MB: Esta muestra partió de Italia algunos años atrás. Fue inaugurada en Milán para el 500° aniversario de la muerte del artista (2019), y luego comenzó a viajar a otros países. La muestra pasó por China, Corea, países europeos como Alemania, Finlandia, Portugal, hasta llegar a América Latina, y esta es la primera vez que estrenará en Córdoba, el sábado, y un día más tarde en Guadalajara, México.

