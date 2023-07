(Por Claudia Lorenzón) La exposición “Caminar por las veredas” reúne más de 50 fotografías de reconocidos fotoperiodistas argentinos que fueron testigos de momentos icónicos de la democracia argentina y tiene como protagonistas a los ciudadanos en hechos cotidianos que evocan momentos íntimos, cuyo significado se une al entramado político que recorre esta muestra que se exhibe en el porteño centro cultural El Obrador por los 40 años de democracia ininterrumpida en el país.

Sin seguir un orden cronológico, los visitantes podrán encontrar 54 fotografías en blanco y negro y color que testimonian la historia y memoria visual individual y colectiva de la Argentina desde las calles, como “metáfora de un espacio público donde se pueden iluminar y opacar libertades, se cercenan y obtienen derechos, se tejen relatos felices, trágicos, fantásticos, dramáticos”, explica la curadora y periodista Laura Casanovas.

Atravesada por la política pero sin imágenes de políticos, la exhibición abre desde la sala La Rueca con una fotografía reciente de la bandera argentina portada por un grupo de personas en los festejos por el triunfo de la selección argentina de fútbol en el Mundial 2022, como símbolo de la argentinidad y de logros colectivos. La bandera aparece luego desde otras lentes como un paño raído y al viento que flamea desde un mástil en la Costanera, y que simboliza los retazos de los argentinos que quedaron en el camino, mientras que otras banderas son parte de los reclamos de derechos del pueblo.

Las imágenes corresponden a nueve fotógrafos: Rodrigo Abd, Rafael Calviño, Silvana Colombo, Dante Cosenza, Daniel García, Eduardo Longoni, Daniel Merle, Mariana Nedelcu y Natacha Pisarenko. Sus imágenes buscan “homenajear a tres actores indispensables para una sociedad en busca de futuros prometedores: la democracia, los/as fotoperiodistas y los ciudadanos para recorrer juntos nuevas y esperanzadoras veredas”, según señala Casanovas, crítica de arte.

MIRÁ TAMBIÉN Cinco espacios culturales imperdibles para visitar en vacaciones de invierno con las infancias

En el inicio del recorrido, irrumpe una fotografía que homenajea la memoria del fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado en democracia; la imagen de una mujer anónima y otra que evoca la figura de Raúl Alfonsín el día de su entierro, con papelitos al aire y una multitud que viva su nombre.

"El periodismo se aboca a capturar la noticia pero la vida social tiene momentos que son importantes y otros intrascendentes", dice a Télam la curadora, quien para esta muestra le pidió a los fotógrafos que eligieran "imágenes no solamente icónicas para el periodismo sino que buscaran en sus archivos aquellas que no cuentan algo que es noticia pero hacen a la vida en democracia".

La muestra tiene cinco núcleos organizadores: derechos humanos, arte y democracia y derechos adquiridos, hechos violentos e inequidad social y pobreza que marcaron estos años, explica la curadora. Se suceden una imagen de una Madre de Plaza de Mayo perdida en los gases de la represión del 2001, de Eduardo Longoni; una marcha del 24 de marzo del 2016, de Daniel Merle, que en los rostros de los protagonistas trasmite el enojo y la bronca en pleno gobierno macrista; otra que conmemora el Día de la Memoria en el Colegio Carlos Pellegrini, con pupitres que llevan los nombres de alumnos desaparecidos, de Silvana Colombo; imágenes del Parque de la Memoria y la icónica foto de García, de 1983, donde un grupo de familiares de desaparecidos porta carteles en reclamo de justicia en un sector de la Plaza de Mayo que ese día se había inundado por una lluvia torrencial, aparecen en el núcleo de Derechos Humanos.

La imagen de un Luis Alberto Spinetta muy joven, de la década del 80, en la lente de Dante Cosenza, tomada en recitales de primavera durante el gobierno de Alfonsín; la icónica toma de Mercedes Sosa abrazada a Charly García captada por Longoni y una fotografía de Natacha Pisarenko que capta un cielo violeta y naranja sobre el que se proyecta la imagen de tres personas, como una mirada que va hacia el futuro, integran el núcleo evocador del arte y la cultura.

MIRÁ TAMBIÉN Los sellos y las librerías impulsan estrategias creativas para ampliar la discusión literaria

Las calles tomadas por diferentes actores ocupan un lugar central entre los derechos adquiridos en democracia con fotografías que recuerdan la discusión de la ley de divorcio en la década del 80, en una impactante imagen de Cosenza donde cientos de religiosos con túnicas blancas se manifiestan frente al Congreso; los reclamos de la ley del aborto, de Longoni, en la que un grupo de mujeres aguardan el tratamiento de esa normativa rodeadas de una serpentina de humo verde; una sorprendente imagen de integrantes de los pueblos aborígenes, que marcharon por el país y confluyeron en Plaza de Mayo durante los actos por el Bicentenario, de García; y la celebración del primer matrimonio igualitario y una colorida marcha del orgullo trans en la villa 31.

La muestra también aborda los hechos violentos ocurridos en democracia y así aparecen en toda su dimensión los cuerpos de manifestantes que se enfrentan a la represión policial de 2001, en fotos de Rodrigo Abd; y la icónica imagen de 1987 de Rafael Calviño donde desde un vehículo un hombre apunta a los fotoperiodistas cuando trasladan a Aldo Rico, a quien le conceden arresto domiciliario luego de permanecer detenido por el primer levantamiento carapintada en Campo de Mayo. El copamiento del cuartel de La Tablada en enero de 1989 por un comando del Movimiento Todos por la Patria en imágenes de Longoni se transformaron en prueba para la justicia de que los guerrilleros Alejandro Díaz e Iván Ruiz estaban con vida cuando finalizó la ocupación. El fotógrafo los captó desde su lente, de rodillas, uno, y cuerpo a tierra, el otro, en el momento de la rendición, pero ambos están desaparecidos. Longoni tuvo que dar testimonio en la causa que se abrió por la desaparición de Díaz, recuerda Casanovas.

Otro núcleo de la exhibición lo constituyen la inequidad social y la pobreza, en imágenes de Pisarenko, con tomas desde arriba captando el límite exacto de dos clases sociales: techos de viviendas humildes y techos de viviendas de un barrio cerrado, separadas por un paredón; en un ensayo fotográfico de Abd se observan imágenes de cartoneros que circulan por avenida Del Libertador, contrastando su carencia con la opulencia de los edificios y las luces de la zona; animales que acompañan a personas en situación de calle se suman a las distintas formas de la pobreza. A este núcleo se suman las imágenes de destrucción que quedan luego de una inundación de La Matanza, en 2017, en fotografías de Colombo, junto a fotografías de los primeros fieles que ingresan el 7 de agosto de 1989 a San Cayetano, desde la lente de Cosenza.

La algarabía futbolera está presente en la exhibición en la majestuosa foto de la famosa "mano de Dios", captada por Longoni, en 1986, en el partido de Argentina e Inglaterra, que se suma a los festejos de las multitudes del 2022 en las calles donde Nedelcu capta una inmensa bandera con los retratos de Diego Maradona y Lionel Messi.

Para Casanovas, los abrazos tienen un significado destacado en la muestra que hacen a la vida en democracia, donde las imágenes no tienen un significado cerrado sino abierto al ojo del visitante. Uno de esos ejemplos es el de una pareja que se abraza en el microcentro porteño. "Esa imagen me evocaba la salida de la dictadura, el abrazo que nos pudimos dar, los abrazos que la sociedad no pudo darse con sus muertos y desaparecidos, pero cada uno sabrá interpretar imágenes que son muy polisémicas y conectar imágenes con otros abrazos de gente en medio de hechos de violencia", explica la curadora.

Otros abrazos llegan con la imagen de Charly García y Mercedes Sosa, y el de una mujer que en medio de la represión del 2001 abraza a su hija para protegerla de los disparos, gases y chorros de agua con los que las fuerzas policiales enfrentan a los manifestantes.

La exhibición se completa con 14 fotografías en gran formato que se proyectan sobre una pared de la sala, en orden cronológico: marchas en los años 80; manifestaciones por los indultos en los 90; una marcha de jubilados en el 91; el atentado contra la AMIA, en el 94; una icónica foto en protesta por la filmación de la película "Evita", que tuvo a Madonna como protagonista; bailarinas del teatro Colón protestando en el 2001 ataviadas con vestimenta de baile; imágenes del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en 2012; una marcha por la avenida 9 de Julio en reclamo de trabajo; otra manifestación a diez años de la desaparición de Julio López en La Plata; imágenes de protestas durante la pandemia de Covid, en 2021, y una protesta por agrotóxicos a nivel mundial e imágenes en el Día internacional contra la violencia de la mujer en 2022.

La muestra podrá visitarse hasta el 26 de octubre próximo en El Obrador, ubicado en Bartolomé Mitre 1670, de la ciudad de Buenos Aires. (Télam)