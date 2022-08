(Por Mercedes Ezquiaga). El flamante libro del periodista Luis Corbacho, "Querido diario", que propone un título inocente para narrar con estilo hardcore una historia de amor, desamor y venganza, se publicó exclusivamente en formato ebook y se convirtió rápidamente en best seller, luego de haber nacido como una narración de historias de Instagram, transformándose en el primer caso de stories trasladadas a un formato literario.

Ya existen por ejemplo los memes borgeanos que acercan con humor la literatura del autor de "El Aleph" y que nació en Facebook, también el Mundial de Escritura en Twitter e incluso se utilizan los muros de Instagram para difundir ficciones propias, o realizar experiencias colaborativas de escritura pero hasta ahora no había ocurrido a la inversa: que una narración dosificada en posteos en las Historias de la app (esas que se borran a las 24 horas) se conviertan en una novela, y ese es el caso de la flamante ficción de Corbacho, que acaba de editar Penguin Random House Grupo Editorial, exclusivamente en ebook.

"'Estoy casado, vivo con mi familia'. Mr. Pig escribió esto con total impunidad. Sin vergüenza, sin reparos, me dijo algo así como 'yo puedo coger con tipos, pero soy un varón heterosexual. No te confundas'. No te confundas, Carrie, no seas estúpida. Patricio me dijo esto en un mensaje privado de Instagram. Lo escribió en modo efímero, como para que nada quede registrado". Así comienza la novela "Querido diario. Una historia real", que fue primero una suerte de catarsis por redes, y que coquetea permanentemente con los personajes de la famosa serie "Sex and the City".

"Lo de Mr. Pig fue amor a primera vista", continúa el autor -egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y actual director de la revista El Planeta Urbano- que ha encontrado en sus romances de la vida real el drama necesario para convertirlos en ficción, tal como hizo en "Mi amado míster B", luego de su noviazgo con Jaime Bayly o en su última novela en papel, "Yo no quiero ser Ricky Martin".

MIRÁ TAMBIÉN El pedagogo, la saga que va por su octavo libro y tiene como personajes a Paul McCartney y al Papa

"No es que deliberadamente quiera narrar historias personales o ventilar las relaciones de pareja que tuve. Soy un tipo de escritor que no puede inventarse ficciones de la nada. Es la única manera que tengo de escribir. Lo que más me resulta a los efectos de escribir una buena historia, que es lo que en definitiva me importa, es basarme en hechos reales. Obviamente eso me trae problemas con mi entorno, pero no lo puedo evitar y siempre es bueno para mí exorcizar esos demonios de mis ex parejas a través de la escritura", dice Luis Corbacho (Buenos Aires, 1978) en una entrevista con Télam.

Pero esta vez, la narración no solo ha tomado muchísimos elementos de su vida real -pese a que se permitió algunas concesiones-: la novela además se fue amasando al calor de los likes, los comentarios y el crecimiento de visualizaciones en redes. Los comments de sus seguidores también eran compartidos, muchas veces, en las historias de la cuenta de IG de Corbacho, siempre con humor, su estilo característico.

"Así me sentí esa primera noche: como una chica de San Isidro que se enamora de un chico lindo y canchero y lo conquista fácilmente por el solo hecho de ser ella, toda regia y natural. (...) ¿Por qué el chico lindo del CASI me está dando bola a mí, el puto raro del club? ¿Podré ser algún día la chica linda que juega al hockey y lo enamora y se casan y compran juntos un terreno rellenado con bosta en un barrio cerrado medio pelo de Tigre?", continúa Corbacho en la obra -como en una catarsis-, con frescura y desfachatez.

"No fue una adaptación directa del Instagram a la computadora, la escribí desde cero pero teniendo el parámetro de las escenas que más habían gustado en las stories, las que habían funcionado mejor, y fue en base a eso que me senté a escribir: con el pulso del público, de lo que gustó más y lo que gustó menos. Y la novela, al igual que los posteos, parte de la realidad. Y mantiene la dinámica de la inmediatez, de lo breve, lo corto, creo que por eso funcionó tan bien en repercusiones y en ventas, porque se mantuvo esa dinámica de las redes", agrega el autor.

MIRÁ TAMBIÉN El Filba será del 28 de septiembre al 2 de octubre y participarán Jane Lazarre y McKenzie Wark

- Télam: ¿Cómo nacieron esos posteos cuando aun no sabías que se convertirían en una novela?

- Luis Corbacho: Fue súper espontáneo el hecho de postear lo que me estaba pasando con este nuevo amante, no lo hice de manera calculada como "bueno, esto puede ser una novela o esto puede convertirse en algo viral" en absoluto. Un día dije voy a contar esto que me pasó con este tipo y yo sabía que cuando contaba algo picante me subían las vistas. Ahí arrancó. Lo que nunca calculé era que podía prolongarse en el tiempo y tener tanto éxito. A medida que yo posteaba historias sobre este mismo tema iban subiendo las vistas, los comentarios, las interacciones, la cantidad de seguidores, todo. Entonces entiendo que la red social Instagram pasó a ser un lugar en donde la gente quiere consumir historias, ya no ver si estás en Mykonos o en Ibiza mientras están en su casa calculando cómo llegar a fin de mes. Ese modelo de Instagram ya está súper caduco, y se nota, y se refleja mucho en las en las interacciones de la gente. Cuando vos contás historias desde un punto de vista novelístico la gente se interesa más y se queda mirándote, en cambio, si contás tu viaje a no le importa a nadie.

- T: ¿Qué dinámica propia de las redes sociales se trasladaron luego a la escritura de la novela "Querido diario"?

- LC: La dinámica de escritura que impusieron las redes fue trabajar por escenas y por encuentros con el otro protagonista, que en este caso es Patricio o Mr. Pig. Decidí hacer diez encuentros -o escenas- basados en las 10 semanas en las que yo iba subiendo un capítulo nuevo de querido diario en Instagram. Tuve que recurrir a los archivos y de ahí recrear cada capítulo. Me parece que el plus fue tener la posibilidad de narrar y explayarme en un texto porque en Instagram tenía que hacer todo en formato stories súper reducido entonces ese diferencial me pareció súper interesante.

- T: En tus stories de IG, con miles de seguidores expectantes, arrancabas cada relato con "Querido diario", una frase que acá sólo quedó presente en el título de la obra ¿Por qué?

- LC: Me di cuenta que el formato de diario íntimo que se planteaba en las stories dio lugar al formato de pequeña novela con muchos diálogos y mucha acción, pero al poner 'querido diario' en la novela le daba un toque de cursilería, cosa que no terminó teniendo porque es bastante hardcore en cuanto a las escenas de sexo y a la histeria de la relación con Mr. Pig entonces el tema de querido diario era súper inocente y no quedaba bien, así que lo sacamos.

- T: La novela se presenta entre otras cosas como "un despecho que se convierte en venganza". ¿Crees que existe la literatura revanchista o de represalia?

- LC: Bueno, esa licencia de presentar la novela como revanchista fue pura y exclusivamente de la editorial, no fue mía. Te confieso que en principio me chocó un poco y después entendí que sí, que es una venganza, pero cuando lo escribí no dije 'me voy a vengar de tal persona', simplemente me senté a recapitular y describir lo que me había pasado con la frescura que me dio Instagram. Entonces simplemente lo que hice fue contar una historia sin embargo sé que a los efectos del marketing editorial un despecho siempre garpa. Respondiendo estrictamente tu pregunta creo que sí existe la literatura revanchista. No sé si es un género muy expandido, pero lo que sí te puedo decir es que la literatura es una gran manera de vengarse, es una gran venganza, muy elegante, porque en vez de mandarle un WhatsApp a la otra, en vez de putear, en vez de incendiar en redes, qué es lo que suele hacer mucha gente despechada, escribir un libro con nombres cambiados me parece más elegante.

(Télam)