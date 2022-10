Tras dos años de modalidades híbridas, el Festival Internacional de Poesía de Rosario (FIRP) volvió a la presencialidad plena para que poetas y lectores del mundo disfruten del festejo de sus 30 ediciones ininterrumpidas con ferias editoriales, intervenciones artísticas, talleres literarios y mesas de lecturas como la que auspició de apertura oficial a cargo del escritor y "performer tímido", Osvaldo Baigorria, quien invitó al público a reflexionar sobre poesía y tiempo.

Baigorria, autor de las novelas "Llévatela, amigo, por el bien de los tres" (1989) y "Correrías de un infiel" (2004), brindó ayer la conferencia inaugural del Festival ante una sala colmada de espectadores en la Biblioteca Argentina.

Utilizando sus vasta experiencia como ensayista, el autor realizó un recorrido por citas de múltiples escritores para reflexionar sobre la relación de la poesía y el tiempo, en un texto que enlazó - en una relación dialógica y performática - los dichos de Yasunari Kawabata, Jorge Luis Borges, Juan L. Ortiz, Rodolfo Fogwill, Beatriz Vallejos, Tamara Kamenszain y Patti Smith, entre otros.

"Mi padre no decía que era poeta, yo tampoco. A veces pienso que 'poeta' es una etiqueta que nos otorga otra gente como un diploma", apuntó, y consideró: "Igual no está mal que alguien se reivindique como poeta incluso aunque no lo sea. Ya sabemos que la poesía debe ser hecha por todos o todas; y además ¿Dónde está la autoridad que diga quien es poeta y quien no lo es?".

"Me parece interesante quitar un poco de peso, pompa, gravidez y gravedad a las palabras poeta, poema, poesía, arte, literatura; sacarles las mayúsculas, desadherirse, no quedarse pegadas a ellas", señaló.

También dedicó buena parte de su conferencia al tiempo, al que consideró "una entelequia que no es una cosa en sí que puede oponerse al proceso, a la potencialidad o a la contingencias que está sin terminar".

Para el autor, hay múltiples aproximaciones al concepto del tiempo porque "hay una percepción del tiempo, hay un tiempo relacionado al espacio, al clima, a lo constantemente cambiante, a la memoria; es un movimiento que es cambio y duración al mismo tiempo y en el mismo tiempo". Luego de recorrer algunas definiciones que la poesía y la ciencia han ensayado sobre el tiempo concluyó que "tampoco por sus representaciones e imágenes podemos definirlo".

En la ceremonia inaugural, el coordinador de programación del Festival, Cristian Molina, consideró que la actividad "da cuenta no solo del amor colectivo de toda una comunidad que nos acercó sus actividades y propuestas, sino también, de la necesidad del tiempo para apreciarlo".

MIRÁ TAMBIÉN A 40 años del Nobel a García Márquez: el día que la dictadura y el realismo mágico llegaron a Suecia

"Queremos que todas, todos, todes podamos festejar este logro de la comunidad, del pueblo, de la ciudad, de la provincia, del país y del Cono Sur", enfatizó y consideró que "tener un festival de poesía del que todos, todas, todes quieren ser parte es resultado de un trabajo entre generaciones que se ha sostenido con alegría y esfuerzo en el tiempo, festejemos eso y brindemos por 'Poesía siempre'''.

Por su parte, la integrante del equipo de curadores, Maia Morosano, dijo a Télam que "el Festival es una parte identitaria de Rosario donde nos encontramos con los, las, les poetas y donde la participación de los lectores es fundamental".

"Hacemos un esfuerzo muy grande para que la poesía llegue a todos los puntos de la ciudad con lecturas en barrios y escuelas, para que el Festival se viva en las calles con las actividades performativas y con una agenda amplia e inclusiva", destacó.

Hasta el domingo próximo inclusive, los asistentes conocerán en persona a destacadas figuras internacionales como Daniela Catrileo (Chile), Jan Krasni (Serbia), Riccardo Frolloni (Itália); Gabriela Albuquerque (Brasil); Roxana Landívar (Ecuador); Luis Arturo Restrepo (Colombia) y Marta Núñez (España), entre otras figuras del mundo literario.

Organizado en forma conjunta por el Ministerio de Cultura del Gobierno de Santa Fe, la Secretaría de Cultura y Educación de Rosario y el Centro Cultural Parque de España, la mayor parte de la programación diurna del Festival se lleva adelante en la Biblioteca Argentina situada en Pte. Roca 731, mientras que las trasnoches con maratones de lectura de los poetas invitados, tendrán lugar en el Gran Salón (piso 5) de la Plataforma Lavardén, de Mendoza 1085.

En esta edición aniversario, los homenajes ocupan un lugar especial en la programación con actividades destinadas a recordar, reflexionar y disfrutar las obras de Claudia Caisso, Beatriz Vallejos, Hugo Diz, Estela Figueroa, y Liliana Ruiz.

Además, habrá distintas actividades en toda la ciudad entre las que se destacan las intervenciones en el espacio público como la "Vidrieras de la Poesía", en donde diferentes autores realizan lecturas para los transeúntes que este año se van a desarrollar en Barrio Rucci (Centro Comercial), en Empalme Graneros, y en el cruce de peatonales de San Martín y Córdoba (Sedería Eiffel).

También tendrá lugar la segunda plantación de árboles con una nueva tanda de homenajes a poetas vivos de Rosario en el Bosque de la Poesía que busca concientizar sobre el cuidado del medioambiente desde las letras y sus representantes más ilustres.

En el Hall de ingreso de la Biblioteca Argentina, fue inaugurada la Muestra-Archivo del Festival "Lo que trae el río", que recorre sus 30 años a través de gráficas, videos y más de 80 audios a los que se puede acceder a través de teléfonos celulares mediante un código QR.

La clásica feria de editoriales, se podrá visitar todos los días de 17 a 21 en el Hall de la Biblioteca Argentina, en donde se reúnen 38 sellos entre locales y nacionales y donde también se pueden conseguir las publicaciones de los escritores participantes, incluso de los que publican fuera del país.

Otra arista importante de esta edición es el Fondo Curatorial, una convocatoria abierta para que todos los poetas que quieran participar de las próximas ediciones puedan enviar su material a ser considerado por los equipos curatoriales que hasta el momento lleva recibidos más de 200 envíos con material. El mail para enviar el trabajo (tres poemas y una mini biografía) es fondocuratorialfipr2023@gmail.com. (Télam)