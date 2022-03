Con una subasta de 350 lotes que incluye libros autografiados, una cena en la compañía del best seller Ken Follett o sesiones de tutoría con autores reconocidos, la comunidad literaria británica se propuso recaudar fondos para Ucrania y consiguió 50 mil dólares solo durante la primera semana de la iniciativa.

Bajo el llamado "Ayuda con libros a Ucrania" un grupo de escritores británicos abrió una licitación hasta el 20 de marzo (disponible en el link https://airauctioneer.com/book-aid-for-ukraine) desde donde apuntan a recaudar fondos con la venta de libros, con la posibilidad de ponerle nombres personajes de novelas de Lenny Henry oPeter James o compartir un almuerzo con Jeremy Bowen.

"Aquí encontrará una gran cantidad de artículos: desde libros firmados, tutorías uno a uno, estadías en hoteles y almuerzos con autores hasta obras de arte originales, productos exclusivos, todo garantizado por miembros de la industria editorial con el objetivo de recaudar fondos para el pueblo ucraniano. Tenemos muchos de Dave Grohl, David Harewood, Axel Scheffler, Jeremy Bowen, Lenny Henry, David Olusoga,Ken Follett, Joe Wicks y más autore", proponen desde la web de la subasta los organizadores.

La subasta fue organizada por Hayley Steed, una agente literaria de la agencia Madeleine Milburn, quien se inspiró en la subasta organizada por la editorial Phoebe Morgan el año pasado para recaudar fondos para comprar vacunas contra el Covid destinadas a la India.

“Estaba viendo las noticias sobre Ucrania y me sentía impotente. Me preguntaba qué podíamos desde la industria y la comunidad editorial. La subasta de Phoebe fue un gran éxito y pensé que podríamos hacer algo similar para Ucrania. Muchas personas se sienten de la misma forma y es una oportunidad perfecta para dirigir esa energía para hacer algo positivo”, contó Steed al diario The Guardian sobre cómo decidió iniciar la subasta.

Entre los lotes más disputados están una crítica sobre las primeras 25 páginas de una novela de la agente literaria Juliet Mushens, diez copias firmadas del último cómic de Viz y un libro firmado y una sesión de 45 minutos de lectura de tarot con la astróloga Jessica Adams. (Télam)