(Por Marina Sepúlveda).- Una instalación y obras pictóricas que incluyen los carajitos, como llama Luis Felipe "Yuyo" Noé a esos recortes de obras relegadas que atesora en un cajón, son parte de la muestra que quedó inaugurada este jueves en la Torre Macro del barrio de Retiro, en el marco de la primera edición de Microcentro Cuenta que aúna variadas propuestas artísticas y espacios de un centro porteño que busca ser reconfigurado.

Próximo a cumplir 90 años en mayo, el reconocido e incansable artista plástico y ensayista Luis Felipe Noé vuelve a presentar su obra reciente y algunas que se remontan a 2009, entre las cuales están las de gran porte, collages, de colores vibrantes, líneas y figuras, títulos incorporados a la obra, así como aparentes chorreados o marcos recortados que escapan a la forma contenedora convencional -que lo llevaron a desarrollar sus instalaciones-, entre lo figurativo y la abstracción en juego, y por supuesto, lo urbano, como centro.

La primera actividad expositiva del año de Yuyo, como se conoce al artista que fuera parte del grupo Nueva Figuración en la década de 1960, cuenta con el apoyo de la Fundación Luis Felipe Noé creada en 2017 y se inscribe en el novedoso programa cultural como política pública de recuperación y transformación del centro de la ciudad de Buenos Aires.

En la muestra se exponen unas 15 obras de su última producción, presentada ya en su habitual muestra anual de la Galería Rubbers, por lo cual "es una obra muy presente en este momento, ya que es lo que estoy haciendo", destacó Noé. Lo interesante es el diálogo con otras obras representativas en lo temático tal como "Urbano", de 2013, con sus personajes y paisaje de edificios y el río, como describe la artista y curadora Cecilia Ivanchevich, de la Fundación Luis Felipe Noé.

Situada en el hall de acceso del edificio corporativo conocido como Torre Macro -inaugurado en 2018 y diseñado por el reconocido arquitecto César Pelli-, la circularidad, amplitud y luminosidad otorgan un escenario especial a las obras de Noé dispuestas en semicírculo.

"Cuando estoy aquí mirando las obras en este espacio tan blanco y veo mis obras que tienen mucho color me encanta como funciona, por supuesto en este espacio cerrado no estoy pensando en toda la ciudad, si no en este espacio, pero al margen de eso me encanta que me hayan hecho el honor de inaugurar con esta exposición Microcentro Cuenta, en función del centro de la ciudad para revivirlo", comentó Noé a Télam.

"El centro de la cuestión", de Luis Felipe Noé (Buenos Aires, 1933), tal vez puede resumirse en la anécdota acerca de su vínculo con esa zona relatada en la inauguración oficial de "Microcentro Cuenta", proyecto impulsado por Javier Grosman, desde la productora Super Acción, y el ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia del ministro Enrique Avogadro y el gerente general del Banco Macro Gustavo Manríquez, artistas y demás invitados.

"Toda esta historia me remueve", expresó Noé porque contó que el centro de la ciudad fue el lugar donde vivió siempre, salvo cuando estuvo en Nueva York o París, pero su infancia fue en Esmeralda y Tucumán, y luego vivió en otros barrios porteños, a los que enumeró memorioso.

"He vivido siempre en el centro y además estaba al lado de Plaza San Martín y siempre paseaba a ver las exposiciones que estaban todas por la calle Florida", testimonió el artista que tuvo en 1959 su primera exposición.

"Inauguré mi carrera artística en la calle Florida y la desarrollé en la calle Florida", afirmó y relató que un momento de crisis en que dejó de pintar a su regreso de Estados Unidos, abrió junto con amigos un bar en la calle Reconquista, el Bárbaro, en 1968. Algo inusual en ese tiempo porque "Reconquista era una calle de marineros o de mujeres muy personales, y a las cuales respeto mucho", resaltó sobre lo que dijo que fue una decisión por la que le dijeron que estaba loco.

"En este momento es una calle por la que prácticamente no circulan automóviles, que es totalmente peatonal, y hay una fiesta para el día de San Patricio. Puedo decir que si de algo me siento pionero es de haber cambiado totalmente la calle Reconquista", indicó con su humor y modestia tan particular.

"En este momento en que todo está cambiando, que la calle Florida ya no es casi de galerías, que Lavalle ya no es calle de cines casi, porque todavía algo es, en cambio la calle Reconquista es una de las primeras que ha cambiando y en el buen sentido y no para decaer", expresó.

En cuanto a las obras expuestas, con títulos como "Aparezco" o "Más allá de qué", ambas de 2022, o una infaltable "Caos como estructura" (2020) no porque considere que el caos tenga estructura, "lo que es un absurdo" -explicó- sino que tiene que ver con "ese modo en cómo uno se arma frente a todo esto que nos supera en el mundo, el gran todo que nos abruma y frente a esto de alguna manera nos estructuramos". Y agregó: "Cuando uno enfrenta el caos este lo va estructurando a su manera", detalló estableciendo el paralelo con lo artístico y su práctica.

También están "Interferencias" (2009), o el gran lienzo de 2,30 por 3 metros titulado "Crac" (2011) donde incorpora el uso del espejo, o el juego experimentativo de "Divagaciones" (2022) que "surgió de pura casualidad", como expresó durante la recorrida y que pone al desnudo su forma de trabajo.

Estas pinturas y la instalación "Proyecto de monumento a la humanidad" (2016), cuya estructura fue realizada por la artista Andrea Allen con indicaciones de Yuyo, quién la pintó luego, expresan esas exploraciones visuales de un Noé que va creando sin bocetos, espontáneamente, con la práctica del juego que da la experiencia de décadas. Claro, también apuntan a las contradicciones, a ciertos juegos intertextuales que se fraguan en la pluma del autor de "Antiestética" (1965) y su teoría del caos, tema de amplia presencia en su obra, la ficcional "Recontrapoder" o su demorada "El arte entre la tecnología y la rebelión", publicada 50 años después de haberla escrito y no publicada antes porque no era su momento.

Un conjunto "caracterizado por la línea y el color como elementos abstractos que dinamizan el espacio, aún cuando incluyan o no la figuración. También está presente el interés de señalar las tensiones urbanas a través de lo que denomino, desde los años sesenta, visión quebrada o cuadro dividido con el objeto de revelar tensiones y contrastes en el plano pictórico como eco de la conciencia urbana", escribió el artista sobre la exposición.

La muestra forma parte de las actividades que despliega la Fundación Luis Felipe Noé en Microcentro Cuenta, que se prolonga más allá de los 10 días y con propuestas artísticas de acceso gratuito de la mano de reconocidos artistas y con la participación de instituciones culturales como el Goethe, la Alianza Francesa y ArtHaus, entre otras.

Presentado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad a través de Mecenazgo Participación Cultural y con el apoyo de Banco Macro, entre otras instituciones públicas y privadas, Microcentro Cuenta culmina el 12 de febrero.

La delimitación geográfica que ubica el arte con activaciones, exposiciones y performances, entre otras propuestas en paralelo, se desarrolla entre Avenida Santa Fe y Avenida de Mayo, y Avenida 9 de Julio y El Bajo.

El proyecto sitúa su mirada en un espacio delimitado "reconocido como faro cultural, social, gastronómico y turístico", que se vio modificado por la pandemia "porque el microcentro que conocimos no existe más", indicó Avogadro y señaló que se trata de "un proyecto transformador".

Un circuito donde se establecen redes y una oportunidad para curar heridas narcisistas, como sugirió Grosman, y que apuntala el programa de política cultural de la ciudad. Un gran espacio que propone ser habitado de otra manera.

La muestra gratuita podrá visitarse hasta abril, de lunes a viernes de 10 a 18, en la planta baja del edificio del Banco Macro de Avenida Madero 1180 (acceso por el 1170), Buenos Aires, a metros de la Estación de Retiro. (Télam)