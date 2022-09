Con un libro que narra la violación grupal que sufre una adolescente y marca su debut en el género, la escritora española Cristina Araújo Gámir ganó el Premio Tusquets de Novela, el emblemático galardón que busca reposicionarse en la trama de premios literarios en lengua española y ha escogido entre 736 postulantes esta obra que el jurado define como "deslumbrante, adictiva, necesaria, sobre una experiencia dramática al final de la adolescencia de una chica".

"Una gran hondura psicológica" le atribuyó hoy a la obra ganadora, titulada "Mira a esa chica", al darse a conocer el fallo la narradora Sara Mesa, una de las integrantes del jurado integrado también por Antonio Orejudo, Marta Barrio, Eva Cosculluela y el editor Juan Cerezo, quien destacó: "La vocación del premio es descubrir nuevas voces y consagrar a autores jóvenes".

Licenciada en Filología Inglesa, Araújo trabajó en un estudio de doblaje revisando traducciones de documentales para BBC, National Geographic o Discovery Channel y en 2011 se fue a vivir a Frankfurt, donde aún reside. Desde allí retomó la escritura y una vez que tuvo lista su primera novela decidió postularla al XVIII Premio Tusquets de Novela 2022, que acaba de ganar por decisión unánime.

"Mira a esa chica", centrada en la experiencia dramática que cancela la adolescencia de una chica llamada Miriam, recoge desde la ficción un clima de época en el que se abultan las paradojas, y en el que los avances para desterrar la hegemonía patriarcal son tajeados por relatos de violaciones grupales y estadísticas escalofriantes de femicidios.

Sobre esa escena se monta esta novela que pese a la condición debutante de su autora, no cierra el círculo sobre una perspectiva lineal y trata de alojar la complejidad de los diversos puntos de vista, incluido el de los violadores.

"Mi protagonista se juzga continuamente; de los violadores sólo uno se para a pensar un momento, conscientemente, sobre lo que han hecho. He leído mucho sobre estas situaciones, estadísticas, transcripciones de juicios, protocolos de hospitales, he hablado con abogados y con psicólogos. No es fácil la composición", contó hoy la autora tras darse a conocer el fallo.

"Leí muchas noticias, vi muchas series sobre el tema -explicó Araújo-. El proceso que pasa una chica a la que agreden sexualmente es terrible no solo en el momento en que se produce. Luego, en el hospital, se inicia un camino larguísimo de pruebas, medicaciones, revisiones...que no te abandona durante años."

Con fragmentos escritos en segunda persona, también es la propia víctima de la violación una de las voces narradoras de "Mira a esa chica", así como otros tramos están relatados desde el punto de vista de las compañeras del colegio de la protagonistas y su propia madre. "Al principio temes qué pensará el lector de ti, si te juzgará, pero tenía claro que quería reflejar las flaquezas de todos los personajes", apuntó la escritora.

"Es muy sorprendente encontrar tanta seguridad en una primera novela", destacó por su parte Cerezo, quien ponderó que la obra "comienza como una falsa novela juvenil y de pronto se transforma en una novela de formación extraordinaria".

La obra se impuso a otros 735 presentados a la edición de este año y se hará acreedora de un premio dotado con una estatuilla de bronce diseñada por Joaquín Camps y 18.000 euros, además de la publicación de la obra que a la Argentina llegará en febrero de 2023. (Télam)