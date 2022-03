(Por Carlos Aletto) - La literatura tendrá una presencia destacada en los premios Oscar 2022 que se entregarán mañana, donde más de la mitad de las películas nominadas están basadas en libros que abandonan el trabajo solitario del escritor para ser transformados por un equipo numeroso que convierte los imaginarios rostros y escenarios en seres y lugares concretos, como en los films "El poder del perro" -que basado en una novela de Thomas Savage recibió el mayor reconocimiento con doce nominaciones- o "Duna", adaptación del clásico de Frank Herbert que cuenta con diez nominaciones.

La entrega de los Oscar de este domingo vuelve a revalidar una vez más el poder de reescritura y resignificación que tiene la literatura en el cine a través de textos que han sido adaptados para prolongar su fuerza narrativa desde el formato audiovisual: de las diez películas nominadas para llevarse el gran premio este año, cinco son adaptaciones de novelas, cuentos y obras de teatro.

"Nightmare Alley" ("El callejón de las almas perdidas") de Guillermo Del Toro es un thriller psicológico neo-noir que se basa en la novela del mismo nombre de William Lindsay Gresham, que se publicó en 1946. El drama japonés "Drive My Car" es una adaptación del cuento del mismo nombre de Haruki Murukami, que se editó en su colección "Men Without Women" ("Hombres sin mujeres") de 2014. Por su parte, la película de ciencia ficción "Dune" se basa en la novela del mismo nombre de Frank Herbert publicada en 1965, mientras que "The Power Of The Dog" está inspirada en la novela de Thomas Savage.

Como ejemplo de las reescrituras permanentes y de las trasformaciones que sufren las historias en los cruces transemióticos, la película musical "West Side Story", es una adaptación de un musical teatral del mismo nombre realizado por Jerome Robbins en 1957, que se inspiró, a su vez, en "Romeo y Julieta" de William Shakespeare.

Para otros premios de la Academia, como el del papel protagónico masculino, está nominada la arriesgada adaptación en solitario de Joel Coen (quien por lo general dirige junto a su hermano), que en "The Tragedy of Macbeth", interpretada por Denzel Washington, ofrece una versión del "Macbeth" de William Shakespeare donde el protagonista es un afrodescendiente, al igual que Macduff, que está interpretado por Corey Hawkins.

Por otra parte, nominada para mejor actriz femenina se encuentra la británica Olivia Colman, quien tiene el protagónico de "La hija oscura", basada en la novela homónima del autor o autora que se esconde detrás del seudónimo Elena Ferrante, de quien se puede ver por estos tiempos su adaptación al formato serie de la saga "La amiga estupenda", que en su transposición al lenguaje audiovisual se titula "My Brillant Friend".

Entre los nominados para mejor director de libros adaptados se encuentran Ryusuke Hamaguchi, por "Drive My Car", Jane Campion por "El poder del perro" y Steven Spielberg por "West Side Story" ("Amor sin barreras").

Para corroborar el trabajo de poner imágenes a libros adaptados los nominados a mejor fotografía hay cinco adaptaciones: "Dune", "El callejón de las almas perdidas", "La tragedia de Macbeth", "Amor sin barrera" y "El poder del perro".

Por su parte, en la categoría a la mejor adaptación de un libro se encuentran "Drive My Car", "Dune", "La hija oscura" y "El poder del perro", además de "Coda" que es una adaptación de una comedia francesa.

"Drive My Car", basada en la historia del mismo nombre del escritor japonés Haruki Murakami, cuenta la historia de un director que en duelo por la muerte de su esposa dirige en Hiroshima una producción multilingüe del "Tío Vania", el clásico de Anton Chéjov. Está nominada a cuatro Premios Oscar: Mejor Película, Dirección (Ryusuke Hamaguchi), Largometraje Internacional y Guion Adaptado (Ryusuke Hamaguchi y Takamasa Oe), y es la primera película japonesa nominada a Mejor Película.

El relato de Murakami tiene apenas cuarenta páginas de extensión y trata sobre la vida de Yüsuke Kafusu, un actor de teatro casado con Oto, una guionista de cine. Tras la muerte de su esposa, que lo traicionaba con los coprotagonistas de las películas que filmaba, Kafusu acepta una oferta de trabajo para dirigir una adaptación multilingüe de la obra "Tío Vania", el texto del escritor y dramaturgo ruso Antón Chéjov publicado en 1899.

En el film, el actor debe alejarse de su ciudad natal y trasladarse a Hiroshima, donde acepta que una conductora designada por la compañía teatral lo traslade en sus viajes hacia los ensayos. Las conversaciones con Misaki Watari, su nueva choferesa, adquieren un rol central. Así, la vida del protagonista se mueve entre la melancolía, la traición de una pasada infidelidad y el perdón. El film, que se puede ver por la señal HBO, es más que nada un deambular casi sin sentido que emprende el actor.

La novela de Thomas Savage "El poder del perro" se publicó en 1967 con gran éxito de crítica. Sin embargo, tuvo muy mala venta. En 2001 fue reeditada y comenzó a ser apreciada como "una obra maestra del oeste americano". Ahora, cincuenta y cinco años después de su primera edición, es posible que finalmente obtenga la mayor atención a partir de la adaptación cinematográfica de Jane Campion que se puede ver en Netflix.

Cincuenta y siete años después de que apareció por primera vez en 1965, "Dune" sigue siendo "la única" que encabeza las encuestas de lectores como la mejor novela de ciencia ficción de los tiempos modernos. Arrakis, el planeta desértico a veces conocido como "Dune", es el único lugar del universo donde se puede encontrar melange, una especia costosa y adictiva que cuando se ingiere regularmente produce un efecto notable: puede prolongar la vida humana de dos a cuatro veces más que lo normal. En casos especiales, incluso más tiempo. Sin embargo, la extracción de "especias" no solo es difícil sino también extremadamente peligrosa, principalmente porque las operaciones atraen gusanos de arena gigantescos y voraces, algunos de hasta cuatrocientos metros de largo.

"La hija oscura" de Elena Ferrante, es una novela relativamente reciente, de 2006, que lleva ya tras de si más de veinte millones de lectores. La historia narra la historia de Leda, una profesora de literatura inglesa, que, tras observar a una madre y una hija en unas vacaciones en la playa, se empieza a obsesionar con ellas. Esta obsesión llevará a la mujer a enfrentarse a su propio pasado y los errores que pudo cometer como madre demasiado joven.

Lo más importante de la celebración del cine y su maridaje ineludible con la literatura que se llevará a cabo mañana no es solo que las películas estén basadas en libros sino que estas novelas celebren la literatura. "Drive my Car", por ejemplo, usa su trama para discutir la importancia de las historias, como la vida de un cineasta que quiere hacer una adaptación multilingüe de la obra de teatro de Anton Chéjov, porque lo conmovió más allá de toda explicación. La película es, en primer lugar, una adaptación de un cuento muy ilustre de Murukami, luego cuenta la historia de un cineasta que busca consuelo en las historias y, por último, hace referencia a "Tío Vania", otra obra dramática que deja un efecto en el personaje, lo que le permite hacer su propia película.

(Télam)