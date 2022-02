La Biblioteca de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) llevará el nombre de Horacio González, en reconocimiento al sociólogo que, entre 2005 y 2015 fue director de la Biblioteca Nacional, y uno de los intelectuales más importantes de la Argentina, y cuyos análisis de la literatura y la política contribuyeron a cultivar una lectura crítica y comprometida de la realidad, al filo de la disidencia.

La decisión fue adoptada el martes último por el Consejo Superior de la Universidad en homenaje a "un intelectual fundamental de la Argentina y al valor de su colaboración amistosa y generosa con la institución en general y con su Biblioteca en particular", informó esa casa de estudios.

González, que falleció el 22 de junio de 2021 a los 77 años, por coronavirus, desde su gestión acompañó el crecimiento de la actividad bibliotecológica y editorial de la UNGS, a través de iniciativas conjuntas como la edición de una colección de 25 libros sobre temas de política y cultura y la creación del Museo de la Lengua junto a esa universidad.

El sociólogo brindó distintas conferencias en la Universidad, participó de mesas redondas y protagonizó el ciclo de clases "Las armas y las letras", producido y transmitido por UNITV, el canal de televisión de la UNGS.

También brindó cursos de formación continua y de posgrado, evaluó tesis y asesoró al Rectorado y a la dirección de la Unidad de Biblioteca y Documentación en los temas de su especialidad, quien además de filósofo, era profesor de Teoría Estética, de Pensamiento Social Latinoamericano y Pensamiento Político Argentino.

Tras su fallecimiento, la Universidad convocó a la presentación de fotografías, videos, textos y/o anécdotas escritas o en audio que tengan al ensayista como protagonista en sus múltiples facetas, con el objetivo de crear un archivo y una muestra colectiva, que se exhibirá en marzo de 2022.

Durante su gestión en la Biblioteca Nacional generó una de las etapas más luminosas de esa institución donde alojó debates inflamados, validó en sentido integral la producción de músicos como Spinetta o el "Indio" Solari y salió al rescate de textos olvidados por las dinámicas expulsivas de la industria editorial.

Esa perspectiva díscola con las tradiciones fue la que llevó a González a convertir a la Biblioteca en un espacio vivo con expresiones asociadas a lo periférico o lo alternativo que nunca antes habían tenido lugar en la institución, como la muestra dedicada en 2014 a "El Eternauta", la historieta creada por Héctor Germán Oesterheld.

Durante la sesión Consejo Superior de la UNGS en la que se trató el proyecto, el investigador docente y consejero Eduardo Rinesi destacó la herencia de González para la sociedad.

"Horacio pensó los mitos y las instituciones y pensó que la lucidez no estaba afuera de los mitos, igual que la libertad no estaba afuera de las instituciones. Que la lucidez y la libertad consistían en habitar los mitos y las instituciones críticamente y eso me parece que es lo que hizo toda su vida", dijo. (Télam)