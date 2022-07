La novela "Santa Evita", escrita por el periodista y escritor Tomás Eloy Martínez, fue publicada originalmente en 1995 por la editorial Planeta y tiene, por estos días, una versión audiovisual codirigida por los cineastas Rodrigo García y Alejandro Maci y protagonizada por Natalia Oreiro que se estrenará el 26 de julio -cuando se cumplan 70 años de la muerte de la líder del movimiento peronista- por la plataforma Star +, propiedad de Disney.

A propósito de ese estreno, Juan Mattio, Paola Cortés Rocca y Soledad Quereilhac vuelven sobre esa obra para repensarla desde nuevas claves de lectura.

Cortés Rocca dice que "a fines de los '90, la figura de Eva Perón no tiene la virulencia de años anteriores y ya no es ni la madre protectora del pueblo ni la mujer del látigo, como la ve la oposición. Se ha convertido en una figura histórica considerando que hay cambios en los roles de las mujeres. En ese contexto hay que leer a la Eva de Tomás Eloy Martínez", apunta.

"No es un libro de ficción, es de no ficción, un trabajo periodístico narrativo, una escritura que usa los recursos narrativos para trabajar con un material real. El género es importante, es el momento de auge de la novela histórica en la Argentina. Hay algo en esa especie de libro de historia que se puede leer sin ser aburrido que lo hace legible para todo el mundo. Hay algo de policial, de diario íntimo, que lo hace profundamente legible, una gran pieza para las masas. No se trata solo de narrar la vida sino la muerte, toda la historia del cadáver también termina cerrando ese relato. Vuelve a Eva legible", dice a Télam la investigadora.

Para ella, "la serie va a ser leída de un modo parecido a como fue leída la novela, no problemático para el presente, es ese momento en el que los personajes históricos hacen las paces con el futuro. También va a haber diferencias: una central es el kirchnerismo, que hizo que el peronismo deje de ser la punta de lanza del neoliberalismo y se vuelva cercano al de la década del '40 con una juventud fuerte".

Quereilhac, quien cuestiona el pacto "desleal" con los lectores planteado por la novela y la considera "la expresión de una operación estético-ideológica sobre Eva" porque neutraliza su potencia política, dice que al no haber visto todavía la serie no puede "anticipar si va a ser o no leída como la novela", ni saber "qué versión, adaptación o reelaboración crítica realiza la serie respecto de su obra de referencia" pero afirma que "en el marco actual de un revisionismo historiográfico diferente al de los '70 y '80, pero muy sólido en relación a la relectura que se plantea de los fenómenos populares y de las perspectivas historiográficas liberaloides (sic), la vuelta a Eva desde la historia, desde las artes y desde la industria del entretenimiento tiene un vasto terreno por explorar".

"La explosión del feminismo como movimiento, que incluye el desarrollo de los estudios feministas interdisciplinarios, también provee de eficaces e innovadoras herramientas para volver a Eva", subraya la docente de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Por su parte, Mattio explica que "el peronismo es un evento político mutante y eso supone que se modifica según el momento histórico".

"Si acordamos que no es lo mismo el peronismo que representó Menem que el que representó, por poner un nombre, Cristina. Y que no es lo mismo el peronismo durante la dictadura que este que hoy está a cargo del Estado; entonces tenemos que pensar que 'Santa Evita' se ve –y se verá afectada- por todas estas transformaciones. Los objetos del peronismo están condenados a seguir la misma deriva mutante que el movimiento político", apunta. (Télam)