La escritora Claudia Piñeiro presidirá la XXVI edición del Premio Alfaguara de novela, uno de los más importantes galardones literarios otorgados a una obra inédita escrita en español, y cuyo veredicto se dará a conocer el 22 de enero de 2023.

El plazo de recepción de originales finaliza el próximo 2 de noviembre de este año y los interesados podrán enviar originales en formato físico tal como refleja la web del Premio www.premioalfaguara.com, en la que se encuentran las bases del mismo.

El premio está dotado con 175.000 dólares, una escultura de Martín Chirino y la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana. Podrán optar al premio todos los escritores mayores de edad que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad o procedencia.

Además de Piñeiro, el jurado está compuesto por Javier Rodríguez Marcos, Carolina Orloff, Rafael Arias García y Juan Tallón, miembros relevantes del mundo cultural y literario español y latinoamericano, y por la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes (con voz pero sin voto).

Piñeiro ha publicado en Alfaguara las novelas Las viudas de los jueves (2005), Premio Clarín de Novela 2005; Elena sabe (2007), Premio LiBeraturpreis 2010; Tuya (2008); Las grietas de Jara (2009), Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2010; Betibú (2011); Un comunista en calzoncillos (2013); Una suerte pequeña (2015); Las maldiciones (2017) y Catedrales (2021), ganadora del premio Best Novel de Valencia Negra 2021 y del premio Dashiell Hammett a la mejor novela de género negro en español publicada en 2020, además de relatos para niños y obras de teatro. En 2018, Alfaguara publicó un volumen de sus cuentos reunidos, Quién no.

Javier Rodríguez Marcos (Nuñomoral, Cáceres, España, 1970) coordina la información literaria de Babelia , el suplemento cultural de El País; Carolina Orloff -oriunda de Buenos Aires y asentada en Edimburgo- es traductora e investigadora de literatura latinoamericana con publicaciones sobre cine, política, y teoría de la traducción, mientras que Juan Tallón (Vilardevós, Ourense, 1975) es licenciado en Filosofía, y periodista.

Los premios Alfaguara, cuya primera edición se celebró en 1998, han sido traducidos a numerosas lenguas y han obtenido las mejores críticas en el ámbito internacional, además de importantes galardones.

El último Premio Alfaguara de novela fue para El tercer paraíso (2022), de Cristian Alarcón, "ambientada en diversos parajes de Chile y Argentina, donde el protagonista reconstruye la historia de sus antepasados, al tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un jardín, en busca de un paraíso personal", según el jurado. (Télam)