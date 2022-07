Como un mapa donde buscar respuestas, palabras o lecturas que permitan descifrar y comprender por dónde habitaban las reflexiones de Tamara Kamenszain tiempo antes de su muerte, un 28 de julio de 2021, el fragmento final del último libro que publicó en vida "Chicas en tiempos de suspensión" y que salió a la venta unas semanas antes de su partida, tiene un tono de despedida en el que la autora escribe: "No puedo saberlo /serán otras las que al dorso/ de una foto del siglo XX/ reconozcan nuestros nombres/ me digo mientras me voy retirando".

"Chicas en tiempos suspendidos" es el nombre de este ensayo poético que Kamenszain escribió el confinamiento de la pandemia y publicó el año pasado la editorial Eterna Cadencia.

En ese texto, la poeta, ensayista y docente (1947-2021) habla de un tiempo que no es el de las fechas, el tiempo de la literatura, el de las edades del espíritu, el del lenguaje y las resignificaciones de los feminismos. A continuación se reproduce el último fragmento del texto:

Para el último tomo

de la Historia feminista de la literatura argentina

me pidieron un artículo sobre las poetas del siglo XXI.

Voy a investigar qué pasa con el amor

en lo que escriben esas chicas de hoy

me propuse entusiasmada.

Y sin embargo y sin embargo

decir poeta para decir amor

no me combinaba.

Me puse entonces a comparar musos

y los de Alfonsina y los de Delmira

parecían entenderse de maravilla

con los de Cecilia Pavón y los de Celeste Diéguez.

Metida en esa ruta donde no todo lo que empieza como poesía

termina como novela

me encontré con que algo ya me estaba esperando

del otro lado de esa historia revisitada.

Lejos de los tiempos de la cronología

suspendida en una galaxia discontinua

se me presentó

como milagrosa lengua muerta

y explotando de anacronismo inclusivo

la palabra poetisa.

Me acordé que Didi-Huberman dice

que el anacronismo es fecundo

y también que vivimos en un tiempo

que no es el de las fechas.

Eso me dio coraje

para ponerle de título a mi artículo

“Las nuevas poetisas del siglo XXI”.

¿Y las chicas de mi generación?

¿Merecemos llamarnos poetisas?

¿O esa alianza vieja-nueva nos deja afuera?

me pregunto ahora que estoy terminando

este libro que escribí inspirada

en el artículo que me encargaron.

No puedo saberlo

serán otras las que al dorso

de una foto del siglo xx

reconozcan nuestros nombres

me digo mientras me voy retirando.

Y sin embargo y sin embargo

como si no me perteneciera

de golpe se me cae pegada

a los días de la pandemia

una fecha.

(Marzo-diciembre de 2020) (Télam)