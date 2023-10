Una semana antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), César González fue invitado a un programa de la radio online Futurock y contó que había querido hacer una película para documentar este tiempo electoral pero no había conseguido fondos para hacerlo y una vez terminada la entrevista, el proyecto fue "adoptado" también por la emisora y la producción se puso en marcha.

Mientras edita y sigue filmando, González (El Palomar, 1989) habla con Télam de esta nueva película que tiene nombre, "Al borde", y fecha de estreno, el 7 de noviembre.

-T: ¿En qué instancia está la película?

-C.G.: La estoy editando, me prestaron una computadora porque la mía ya no aguantaba. Salimos a indagar en la realidad en su máxima complejidad, contradicción, a escuchar a los sectores populares de todo el país. Hay testimonios de trabajadores formales, de la economía popular, ese es el núcleo duro de la película. También, tratando de entender, de escuchar sobre todo, a personas que votaron a (Javier) Milei. Filmamos en muchísimos lugares, en villas, entrevistamos a estudiantes, trabajadores de la salud, docentes, obreros, albañiles, mucha clase trabajadora, tratando de demostrar que el pueblo siempre es hablado por intérpretes, por otros y cuando aparece su voz te das cuenta que no hay una sola. Lo fundamental es que no encontré odio en los votantes de Milei, salvo uno o dos que tenían cierto discurso muy en sintonía con el negacionismo de la dictadura y cierta melancolía sobre esos tiempos. A la mayoría dice que "no me alcanza la plata, tengo dos trabajos y no me alcanza, cómo puede ser que un gobierno peronista nos haya sacado el plato de comida de la mesa" y eso es imbatible, absolutamente verificable y es verdad. Hay que entender por qué esa bronca tan justa, en las PASO, no se fue a un candidato como (Juan) Grabois que no era un outsider pero tampoco venía de la política más tradicional. Se fue para un chabón que dice que vamos a perder la soberanía monetaria, que va a vender los recursos naturales. Es una radiografía de un momento muy concreto de nuestro país pero que no quería que se pareciera a un informe televisivo de los que ya hay cientos.

T: ¿Qué lectura hacés de esta conversación política que vas escuchando?

CG: Hoy todo se consume irónicamente, así empezó Milei. Nuestro país tiene mucha tradición sindical, de lucha, de conquista de derechos, somos reconocidos en el mundo por haber enjuiciado a las juntas militares. Somos una sociedad muy politizada, por suerte. Me di cuenta conociendo las otras ciudades, las virtudes que tiene la nuestra, acá está en todos lados. Ojalá se pudiera traducir esa politización de la sociedad con una dirigencia política coherente con eso tan interesante que pasa en la cotidianidad.

T: Ya hay fecha de estreno, ¿Y título?

CG: El 7 de noviembre. Iba a ser "Generales" pero no lo entendía nadie porque era un homenaje a otra película que se llama "Primary" Sobre las elecciones primarias demócratas de Estados Unidos de los años 60, entre John F. Kennedy y Hubert Humphrey, y es muy importante en la historia del cine por cómo está filmada, muy en sintonía con lo que fue el cine directo. Usa la posibilidad técnica de las cámaras que venían con el micrófono incorporado lo que evitaba tener que sincronizar después. Pero finalmente el título será "Al borde". Lo eligió Julia Mengolini.

(Télam)