"Estoy destrozada", confesó la joven poeta norteamericana Amanda Gorman, al enterarse que "La colina que escalamos", el poema que leyó en 2021 durante la asunción de Joe Biden y que la hizo conocida mundialmente, fue retirado de la biblioteca de una escuela de Miami, a pedido de un grupo de padres, por considerarlo "inapropiado" y parte de un repertorio de "adoctrinamiento progresista".

Recopilado en un libro con prólogo de Oprah Winfrey, el poema primero fue retirado de la biblioteca de un colegio del condado de Miami-Dade, tras la denuncia de una madre de dos alumnos.

Pocos días después, todas las escuelas públicas de la localidad precisaron que el libro fue retirado de la disponibilidad general y que sólo podrá acceder los estudiantes de más de 11 años.

Al conocer la noticia, Gorman emitió un comunicado que publicó en sus redes sociales en el que afirma que se siente "destrozada" y adjuntó una copia de la denuncia de la madre de uno de los alumnos, representante del grupo de padres, en la que tilda el poema de "adoctrinamiento progresista".

"Escribí 'La colina que escalamos', (The Hill We Climb, en inglés) para que todos los jóvenes pudieran verse reflejados en un momento histórico. Desde entonces, he recibido innumerables cartas y videos de menores que se han inspirado en él para escribir sus propios poemas", señaló en el texto. "Robar a los niños la oportunidad de encontrar su voz en la literatura es una violación de su derecho al libre pensamiento y a la libertad de expresión".

Con "La colina que escalamos", Gorman acaparó la atención a nivel mundial durante la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos porque en un momento en el que el asalto al Capitolio todavía resultaba reciente, los versos de la joven afroamericana y su manera de interpretarlos lanzaron un potente mensaje democrático a todo el mundo.

"Prohibir libros limita la libertad estadounidense", indicó la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante una sesión informativa y no dudó en calificar la acción de las escuelas de Florida como "censura".

La cancelación del poema Gorman es el último eslabón de una serie de retirada de un libros como consecuencia de las nuevas leyes promovidas por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que dan a los padres un mayor poder de decisión sobre el contenido impartido en clase y restringen el acceso de los estudiantes a materiales con contenido vinculado a educación sexual o identidad de género.

Por otra parte, no es la primera vez que se generan entredichos alrededor de la obra de la poeta de 25 años. En 2021 vetaron al traductor al catalán de su obra por no pertenecer a una minoría. Marieke Lucas Rijneveld, la escritora no binaria que en 2020 ganó el International Booker Prize, se retiró de un proyecto para traducir al holandés el trabajo de la poeta tras las reacciones violentas contra la editorial a cargo del proyecto, generadas por la crítica de la activista cultural holandesa Janice Deul para quien la traducción debía estar en manos de un especialista de raza negra como la autora.

En esa oportunidad, el debate creció en redes hasta el punto de que Rijneveld, abrumada por la situación, desistió de encargarse de la traducción y, unos das después, respondió con la publicación de un poema publicado por el diario The Guardian en el que expone en segunda persona que está “en contra de todo el encajonamiento de la humanidad”, y que “nunca ha sido demasiado perezoso para levantarse, para enfrentarse / a todos los matones y luchar contra el encajonamiento con los puños / en alto”. (Télam)