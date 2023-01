Manuscritos, apuntes, guiones, cartas, agendas, recetas y fotografías de la escritora y periodista estadounidense Joan Didion y de su marido, el también escritor John Gregory Dunne, fueron adquiridos por la Biblioteca Pública de Nueva York.

Didion y Dunne estuvieron casados desde 1964 hasta la muerte de él en 2003. Ese año, unos días antes de Navidad, la única hija del matrimonio se enfermó y quedó en coma. Una semana después, Dunne cayó muerto en la cocina. Esa sucesión de muertes y dolores llevaron a Didion a escribir "El año del pensamiento mágico", por el que recibió el Premio Nacional de no ficción y tuvo una sucesión de ediciones y traducciones.

"La Biblioteca está encantada de anunciar que sus excepcionales colecciones de investigación incluirán ahora el archivo de Joan Didion y John Gregory Dunne, voces emblemáticas del periodismo, la ficción y el guion estadounidenses de posguerra", expresó en un comunicado Declan Kiely, director de Colecciones Especiales y Exposiciones de esa Biblioteca.

El archivo incluye cartas con Jacqueline Kennedy, Tennessee Williams, Nora Ephron y el ex juez del Tribunal Supremo Anthony Kennedy, amigo de la infancia de Didion que habló en su memorial el año pasado.

La autora "Noches azules" y "Lo que quiero decir" falleció el 23 de diciembre de 2021 a los 87 años. Fue cronista, guionista, ensayista, editora y crítica de cine. En su libro de crónicas "El álbum blanco" están algunos de los trabajos que la convirtieron en una de las firmas destacadas del Nuevo Periodismo de la década del 60.

Entre los libros de Dunne figuran el relato de no ficción sobre Hollywood Studio y la novela True Confessions. También colaboró con Didion en varios guiones, entre ellos The Panic in Needle Park y el remake de 1976 de Ha nacido una estrella.

"Anticipamos que los papeles de Didion y Dunne, una vez procesados, se convertirán en una de nuestras colecciones más utilizadas y en un recurso esencial para académicos, estudiantes e interesados en su vida y obra de intensa colaboración", dice el comunicado que oficializa la noticia.

(Télam)