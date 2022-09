¿Qué mensaje transmite Caperucita Roja a través de las 70 versiones que se exhibirán a partir de mañana en una biblioteca popular de La Plata? La función disciplinadora que el relato ejercía en sus orígenes se ha ido diluyendo para dar paso a nuevas miradas que hacen foco en la libertad de elegir sin ceder al peso de miradas reprobatorias.

"Hoy Caperucita Roja nos dice que debemos dejar los miedos de lado, salir al bosque y elegir, con el corazón, el camino que nos parezca correcto", afirma rotunda Ana Omelusik, la librera que cedió su colección personal para la exposición.

La mujer define a la Caperucita moderna de estas reversiones como una persona "de muchos colores, un modelo de niña valerosa, perseverante, sin prejuicios, libre de elegir el camino que se proponga, con un abanico de posibilidades para vivir la vida".

La coleccionista cita un fragmento de Clarissa Pinkola Estés, autora del libro "Mujeres que corren con los lobos", en el que se lee: "Vio todas las cosas que podían verse a través de los ojos de aquel que pesa el corazón con el corazón y no solo con la mente. Así descubrió que era cierto lo que dicen, que el lobo es la más sabia de las criaturas y que cuando este aúlla en realidad está preguntando dónde está el alma. Sal al bosque, sal enseguida. Si no sales al bosque no ocurrirá nada y tu vida no empezará jamás. Sal al bosque, sal enseguida".

Paula Panfili, una de las integrantes de la biblioteca popular encargada de la muestra, considera que Caperucita Roja "reivindica un lugar de resistencia con su pericia para no dejarse vencer por el lobo. Incluso tenemos entre estas 70 versiones, muchas Caperucitas que logran engañar al lobo".

Para Pesclevi, "hoy la Caperucita nos muestra conflictos con los problemas, con los sueños, cómo las personas estamos unidas en un lazo filial siempre, cómo lo más próximo se vuelve desconocido y lo más ignoto se vuelve revelador".

"Caperucita nos cuenta que hay que vivir el presente como un camino a transitar; que el riesgo siempre va a estar, la amenaza, el conflicto están, pero ella reivindica el derecho a elegir libremente un camino, a enfrentarse con el peligro sin echarse para atrás y reivindica la inteligencia de la mujer", asegura.

La bibliotecaria dice también que el rojo de la caperuza "nos lleva a la idea de revolución, a una imagen revolucionaria y de algo en transformación".

"Es inevitable pensar que la Caperucita en este tiempo podría llegar a ser hoy cualquier muchacha víctima de la trata. Caperucita es un cuento que más allá de lo lúdico es trágico. Por eso tiene tanta actualidad: todas nos identificamos con ella de algún modo, queremos seguir nuestro propio camino para encontrarnos con alguien que queremos", destaca Pesclevi.

Además, agrega, Caperucita "reivindica el derecho a la duda. Cuando en el cuento encontramos esa referencia clásica donde Caperucita pregunta qué dientes grandes que tienes, qué ojos grandes, etc, hay el derecho a la duda, hay algo que ella ve que no está en su lugar, que está alterado, que incluso modifica a su lugar. Caperucita reivindica ese derecho a la pregunta, a la duda, su escepticismo, su derecho a preservar la vida".

La Biblioteca La Chicharra, que justamente mañana cumplirá 13 años de su fundación, ya tiene todos los libros listos para ser hojeados y debatidos pero también habrá canastas dispersas por su salón y tartas de frutilla y frutas, esperando ser llevadas a la abuelita. Habrá frases del cuento pegadas en las paredes como disparadores de debate y hasta galletitas con forma de Caperucitas y Lobos. Todo está listo para entrar desde mañana, por un ratito, a acompañar a esas Caperucitas en la búsqueda de hacer su propio camino, libre de mandatos y de lobos acechantes, ávidas de preguntar y preguntarse quiénes son los otros que la rodean y seguir siempre su instinto. (Télam)